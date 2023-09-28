中華職棒／三上悠亞將跨海為味全龍開球！並化身小龍女登台應援
中職味全龍將於10/8(日)、10/9(一)推出下半季強檔壓軸動漫聯名主題日，10/8(日)主題日首戰更邀請日本超人氣偶像三上悠亞(Yua Mikami)，跨海來台蒞臨天母棒球場擔任開球嘉賓，並將首度站上職棒應援舞台挑戰「一日小龍女」啦啦隊初體驗！
記者吳忠育/綜合報導
三上悠亞(Yua Mikami)為日本超人氣偶像藝人及網紅，在台灣及全球各地均有廣大支持粉絲，現於個人社群平台合計更擁有超過1400萬粉絲追蹤，此次特別來台為味全龍10/8(日)主題日擔任開球嘉賓，並首度挑戰職棒啦啦隊應援初體驗，三上悠亜將在開球當天與味全龍專屬啦啦隊「DragonBeauties每日C小龍女」一同站上天母球場一、三壘應援舞台，為龍隊全員及全場球迷帶來最熱情的應援演出！當日賽前也特別規劃三上悠亜「球衣簽名會」，開放味全龍「狂龍軍」主卡會員優先報名參加，並可獲得三上悠亜現場獨家親簽球衣，賽前於活動舞台也將舉辦三上悠亞見面會，邀請球迷粉絲一睹偶像迷人魅力。
10/8(日)、10/9(一)味全龍動漫聯名主題日門票現已於味全龍官方售票網、味全龍售票APP、全家便利商店「FamiPort」、7-11「ibon」平台同步開放售票，更多活動情報陸續於味全龍官方粉絲專頁公開，敬請期待。