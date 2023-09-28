LINE公司改名！10月起與日本Yahoo整併　新名「LY Corporation」

LINE今（28）日發出公告，LINE公司名稱從10月起要改名了！原本的LINE Corporation將與Yahoo Japan Corporation及多家其他公司進行集團內部組織重整，因此10月1日起新公司名稱為「LY Corporation」。至於相關的服務名稱是否會統一修改，《NOWnews》實際求證台灣LINE官方，相關人員表示與「服務」相關的名稱都不會變更，意味LINE還是叫LINE。 我是廣告 請繼續往下閱讀 LINE整併到Yahoo Japan之後，新的公司名稱結合兩間公司英文名字首字「LY Corporation」，官方公告提到，目前由LINE Corporation所提供各項服務的LINE官方帳號將會在服務營運商，也就是供應商的名稱會出現改變，將於2023年10月1日變更為LY Corporation。▲LINE官方帳號下方的服務供應商名稱將由「©LINE Corporation」變更為「©LY Corporation」，服務名稱不會改變。（圖／手機截圖）用戶比較關心的是原本的使用名稱會改變嗎？LINE台灣表示雖然服務供應商名稱變更，但個別的官方帳號名稱不會有任何改變，唯一會有所變化的地方，就是會在LINE官方帳號下方的服務供應商名稱，將由「©LINE Corporation」變更為「©LY Corporation」，使用上目前都沒有相關的變化，民眾不用擔心。LINE Pay櫃檯開太久超尷尬？「2秒打開方法」曝光：結帳橫著走中秋節快樂！LINE免費貼圖11組 兔兔限量快下載、 Bubble 2超萌他嘆「LINE剩長輩在用」恐淘汰！年輕人跳槽2款APP 真實使用率曝LINE在台灣不是「賴神的賴」！正式中文名曝光 用戶超意外