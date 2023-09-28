張詠華猝逝前2週才聚餐！李銘忠慟別15年好友 最敬佩他4優點
馬來西亞資深男星張詠華（Sam哥），昨（27）日在爬山時暈倒猝逝，享年51歲。同樣來自馬來西亞的演員李銘忠，來台發展多年，昨晚在臉書透露2週前才和張詠華一起聚餐，很欣賞對方幽默、認真、隨和、樂觀的個性，未料無常讓他們友情畫下休止符，難過表示：「我們認識少說也有15年，謝謝你為我們發光，為自己閃耀，認識你是我的福氣。你的笑容，對人誠懇的態度永遠會銘記在心，永遠懷念你。哥，再見了，一路走好。」
記者蔡依庭／綜合報導
張詠華猝逝消息震驚馬來西亞演藝圈，然而也讓在台發展多年的李銘忠無法置信，明明2週前才和兄弟見面，如今卻傳來噩耗。李銘忠分享，「那晚才2星期前，我們大夥一起聚餐，聊了很多大家的近況，知道你過得越來越好，當下真的替你開心，可是為什麼？」
他提及認識15年的張詠華，欣賞對方的優點幽默、認真、隨和、樂觀，「知道大家的演藝生涯走得不容易，生活很艱苦，但這些從來不曾在你臉上看出來，你總是帶著笑聲來工作，以你的獨特幽默感歡樂大家，給辛苦工作的大夥兒帶來一絲溫暖。」
他們其實大多的時間都是在片廠相遇，但工作上只要遇到張詠華，就逗得李銘忠很開心，說道：「喜歡跟你開玩笑，作弄你、逗你玩，因為你一定會回應，也常被你的表情讓我NG笑場，跟你一起工作真的很開心很自在，讓我忘了工作的壓力。」未料，無常的人生讓他們的情誼就此結束。