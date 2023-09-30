9/29亞運成績統計／男雙再添金牌　中華隊5金6銀9銅、排名第8

杭州亞運／滑輪女王楊合貞國際賽最終戰鍍銀　獎牌後藏辛酸血淚

滑輪溜冰女子10,000m計點淘汰賽，中華台北選手楊合貞奪銀，輸給同為中華隊的18歲小將施沛妤。（資料照／記者葉政勳攝）
滑輪溜冰女子10,000m計點淘汰賽，中華台北選手楊合貞奪銀，輸給同為中華隊的18歲小將施沛妤。（資料照／記者葉政勳攝）

記者陳云茹/綜合報導

杭州亞運滑輪溜冰賽事今日點燃戰火，首場比賽由競速溜冰女子10000公尺計點淘汰賽揭開序曲，台灣「滑輪女王」楊合貞與18歲女將施沛妤聯手金包銀，施沛妤搶下21分，楊合貞則拿下18分，一口氣進帳金、銀兩面獎牌。唯一可惜的是，即將高掛溜冰鞋的楊合貞未能在國際賽最終戰完成「金牌大滿貫」。

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很難相信滑輪女王23年的溜冰生涯竟是從「贈品」起步，楊合貞國小時家中獲得一雙溜冰鞋贈品，讓她愛上追風享受速度的快感，常和姊姊一起溜冰，正好所就讀的大灣國小是溜冰名校，就這麼「溜」進了校隊。僅練習滑輪溜冰一個月，楊合貞就在全國分齡比賽獲得第二名，但她並不滿足於此，不服輸的個性讓她更投入在滑輪世界中。

國中一年級楊合貞獲得出國比賽的機會，首度出國出征，開啟新世界視野後，楊合貞在心中種下「世界冠軍」的種子，也正式開啟她環遊世界的滑輪征途。

台北世大運滑輪溜冰女子1千公尺爭先賽，中華台北選手楊合貞獲得金牌。（資料照／記者葉政勳攝 , 2017.08.21）
台北世大運滑輪溜冰女子1千公尺爭先賽，中華台北選手楊合貞獲得金牌。（資料照／記者葉政勳攝 , 2017.08.21）
楊合貞戰功彪炳，2013年比利時世錦賽以15分26秒970寫下1萬公尺計點淘汰賽的世界紀錄。2014年阿根廷世錦賽也囊括3金。其實能在國際賽登上頒獎台都是難得榮耀，但楊合貞非常執著於冠軍，2015年到2017年上半年個人賽拿下4銀4銅，在她口中是「慘烈低潮」。

2017年台北世大運，她一舉獨得5面金牌，在家鄉台灣開起「五金行」，不僅讓更多人認識這名輪滑女王，也讓台灣滑輪溜冰項目進入大眾視野。楊合貞生涯集滿各大國際賽金牌，獨缺亞運就能完成「金牌大滿貫」，2018年雅加達亞運結束後她就有退役念頭，但遭遇疫情攪局，讓她延續生涯至今。

楊合貞。（資料照／記者葉政勳攝 , 2017.08.21）
楊合貞。（資料照／記者葉政勳攝 , 2017.08.21）
滑輪溜冰除了讓楊合貞集滿大賽佳績，同時也讓她遍體鱗傷，皮肉傷、扭傷數不勝數，高中時她曾在訓練中摔傷尾椎，一度腳麻、無法站立，休養了一個多月才重啟訓練。2015年她又在練習中摔傷造成左膝髕骨骨裂，但為了能順利出戰大賽，她隱瞞病情帶傷訓練。

2021年楊合貞又遭遇生涯最嚴重傷勢之一，她在哥倫比亞世錦賽中遭對手衝撞，早成左手臂開放性骨折動刀，後在訓練中更發現左半邊身體麻痺、沒有知覺，檢查結果連腰椎神經也有損傷。身上大大小小的傷痛，都是一面面金牌背後的血淚代價。

▲楊合貞在比賽中受傷，導致左臂開放性骨折，甚至出現嚴重的後遺症。圖／取自教練吳炯助臉書
▲楊合貞在比賽中受傷，導致左臂開放性骨折，甚至出現嚴重的後遺症。圖／取自教練吳炯助臉書
傷勢雖已痊癒，但後遺症是會伴隨她一生的印記，現已31歲的楊合貞在備戰時就宣告，此次亞運是她國際賽最後一舞，且回國後十月比完全運會與亞錦賽就會正式告別23年的選手生涯。

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