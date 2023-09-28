未否認罵藍營去死吧！柯文哲談藍白合：赤裸分配難獲人民支持
民眾黨總統參選人柯文哲不滿國民黨談藍白合，提出「不做民調」、「只當正的」兩個條件，更傳出在內部會議中大罵國民黨「去死吧！」對此，柯文哲今（28）日未否認痛罵藍營，他再度強調，政黨合作應當是價值理念或議題合作，如果直接赤裸裸好像在講權位分配，很難得到人民的支持。
記者呂炯昌／台北報導
柯文哲今天上午舉行記者會公布教育政策，並於會後受訪，有媒體詢問柯文哲昨天是否在內部會議痛罵國民黨「去死吧！」對此，柯文哲沒有否認，他表示，政治上，當然政黨都可以合作，特別是如果台灣要邁向內閣制國家，這種文化要慢慢養成，目前台灣這種選舉制度，他每次都說台灣目前政治，取決於七個人選舉，即一個總統加六都，因為六都佔台灣人口70%，這7個人選舉有個特色，就是贏著全拿、毫無制衡。
柯文哲表示，他常說這叫民選皇帝制，這對國家長治久安不是好辦法，也許台灣要慢慢朝向內閣制去發展，但沒辦法一次到位，過程中還是會跌跌撞撞，只是知道為了台灣長治久安應該是往這方向發展，所以藍白合，你把他弄到一個角度來看，藍綠也可以合、綠白也可以合，慢慢就是說，不要兩極對抗去激化國家內部壓力。
柯文哲說，他們這次喊出口號，對內叫「聯合政府、團結台灣」，聯合政府怎麼建立，的確是需要時間摸索，當然過程中他也覺得會跌跌撞撞，所以昨天有記者問，他認為哪有人說合作條件是「我們不要民調、說要當正的」，奇怪，他當時一聽就覺得這哪門子合作方式，大概是這樣。