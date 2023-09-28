泰晤士排行全台第一、進步35名　台大：聲望、國際化程度再精進

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台大說明，THE上榜大學數量從上年度的1,799成長到今年的1,904家，本校今年排名在競爭日趨激烈的國際高教環境中尚能呈現進步。綜觀本年度評比項目，台大在多數實質面指標均有相當幅度進步，惟在聲望指標方面（教學、研究聲望）受主觀及國際宣傳影響較大，故該校的進步或許尚未能充分反映在國際聲望及排名上。
台大表示，各種大學排名的情形均會虛心地參考，作為提升與進步的參考，但各種排名的高低並不是大學最主要的任務，該校會善盡大學最重要的任務與責任，為國家社會培育所需要的人才，並以大學所孕育的知識及研究對國家社會帶來貢獻與影響力。我國在半導體與科技方面於全世界具有舉足輕重的成就與影響力，近年在防疫抗疫方面的表現與實力也是舉世矚目，這些都與我國在高教上多年來致力人才培育、耕耘科研所累積的成果息息相關，但未必能完全反映在世界大學排名上面。
台大指出，在THE大學排名評比項目中，教學聲望、研究聲望及國際化程度，是台大可以再努力精進的部分，並提到台灣的大學普遍在這些跟國際化及國際聲望相關的項目比較吃虧，台大會採取更為積極的措施來提升國際化及聲望。
台大表示，在疫情緩解後，已規劃各種方案，例如以本校特色研究中心及核心研究群為基礎來深化重點姊妹校合作、加強參與國際高教與學術組織與聯盟、舉辦科技及高教高峰會、推動亞洲高等研究院等，也將配合教育部推動大學國際學術聯盟，致力促進國際學術合作與交流，希冀提升國際學術聲望與影響力以及吸引國際人才。
近年來台大持續推動教學創新與革新，例如啟動「未來大學計畫」，推動「以學習者為中心的開放式大學」及雙語教育，設計領域專長模組及創新的學位學程制度，設置未來教室，成立學習規劃辦公室等，具有相當成效，未來將與全球大學進行交流，推廣宣揚本校教育理念與成果。此外，台大亦規劃各種國際產學及實習方案，如國際引路人計畫、國際引水人計畫、首創國際NGO人才學校等，已有超過100家國內外企業單位共襄盛舉，致力建構國際平台，培育及吸引國際人才。