同意柯文哲「比民調」決定正副？朱立倫不鬆口：跟柯是老同學
近日傳出，國民黨欲操作總統藍白合，且時間點落在10月，中廣董事長趙少康日前也堅稱，國民黨總統參選人侯友宜「絕不可能當副手」，讓民眾黨總統參選人柯文哲不滿稱，國民黨合作要當正，又不願比民調，「是哪門子合作」。針對是否要以「比民調」決定正副手？國民黨主席朱立倫今（28）日不願正面回應，僅稱跟柯文哲是老同學，彼此沒有什麼問題，相信「共同理念下一定能夠團結勝選。」
記者林怡昕／台北報導
朱立倫今天出席台北市立委參選人鍾小平里鄰長及地方後援會成立大會，接受媒體聯訪時，被問及是否支持藍白合要「比民調」決定誰正誰副？朱立倫沒有鬆口，僅回覆大家都能相互了解，會多接觸，更提到跟柯文哲是老同學，彼此沒有什麼問題。
朱立倫說，柯文哲、侯友宜之前在雙北合作也有很多經驗，大家就多接觸、見面、溝通，共同理念下一定能夠團結勝選。
至於，有民調顯示「侯柯、柯侯配」都勝過「賴蕭配」十個百分點？朱立倫則說，各家媒體民調都顯出，只要在野團結一切就能贏得這場勝選，但問題是，在這個過程中，需要大家更大的努力，包括在野政黨之間、支持者之間，大家一起來努力，過程中要不斷堆疊善意，強調「大家在各項努力，最後才能水到渠成」。