教師節新北大觀書社26道傳統古禮祭孔 莊嚴古禮弘揚師道
今(28)日是教師節，位在新北市板橋區的市定古蹟大觀書社舉辦「至聖先師孔子誕辰2573週年釋奠典禮」，平日不開大門的書社，特別配合古禮「啟扉」迎神，並由新北市副市長劉和然身穿長袍馬褂擔任主祭，以26道傳統古禮，表達對孔子的最高崇敬。
記者吳嘉億／新北報導
劉和然表示，非常感謝已有160年歷史的大觀書社為表達對孔子的尊敬與感念，每年於9月28日舉行「孔子誕辰釋奠典禮」，彰顯重視師道傳承，也藉由教師節，感謝新北市各校教師在孩子成長過程中無私的奉獻，給予孩子愛與關懷，引導孩子智慧之路，為國家作育未來英才。
大觀書社總幹事鄭義鈴表示，大觀書社於1996年起辦理祭孔典禮，以弘揚師道、彰顯尊師重道及作育英才之重要性；其中過去拔牛羊身上的毛做為古禮祭孔大典，以增長智慧，或獻祭牛毛血灑在土中以滋養土地，表示豐收，並有潔淨之意，書社特別以不同方式替代宰殺，近年來以沙琪瑪製作疊成牛的造型，象徵「智慧高升」，祝福市民及學子們，受孔子的庇佑增長智慧、學業進步。
新北市政府教育局補充說明，另外板橋郵政總局也連續5年提供教師感謝卡片給大觀幼兒園小朋友，讓小朋友發揮創意，以彩繪或注音一字字寫下對老師的感謝，再將童言童語的祝福及圖畫掛滿大觀書社門口，氛圍備感溫馨，更讓老師們心中滿是感動。