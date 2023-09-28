秋節連假出遊避開尖峰車流　易壅塞路口高市警加強疏導

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高市警分析歷年中秋節連假交通壅塞時段及地點分別落在：連假前一日下班時段16-20時返鄉車多，較壅塞路段為國1、國10、台88快速道路周邊、連假期間每日10-13時、15-18時國道1號中正、建國及九如交流道、重要風景區周邊較易車流匯集。
同時，10月1日收假日下午15-19時國道1號各交流道北上、台88快速道路西向連接國道1號(大寮至五甲系統銜接國道1號段)及駁二特區、旗津等景點較易車多壅塞，高市警籲請用路人儘量避開上述時段及路段，以節省您的寶貴時間。
高市警希望計畫趁3天連假外出前往各景點旅遊的市民朋友出門前可多利用【高雄市即時交通資訊服務網官網】、【高速公路1968APP】、【GOOGLE MAP網路地圖】查看交通資訊或收聽警察廣播電臺、高雄廣播電臺路況報導，儘量搭乘捷運、輕軌、接駁公車等大眾運輸系統，以減少道路壅塞及停車困擾。
高市警局也呼籲連假期間如有自行駕車的市民朋友千萬不可酒後駕車、闖紅燈或超速等危險駕駛行為，警方將加強執法；請民眾配合警方各項疏導管制措施，注意避開壅塞和管制範圍；另請駕駛車輛行經路口時注意【慢、看、停及禮讓行人】，行人應保持【停、看、聽】，交通安全行、歡樂過中秋。