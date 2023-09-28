苗栗、新竹選舉查察 邢泰釗指示選舉賭盤要「早、快、深」
因應2024年總統立委選舉，檢察機關已啟動選舉查察，因苗栗地檢署去年九合一選舉查察成績亮眼，起訴率高達88.5％，今年又查獲首件總統大選選舉賭盤案件，檢察總長邢泰釗、高檢署檢察長張斗輝日前在苗栗及新竹地檢署選舉檢查座談會上公開讚賞。
記者潘千詩／台北報導
苗栗、新竹地檢署日前召開第16任總統、副總統及第11屆立法委員選舉查察座談會。邢泰釗表示，選舉賭盤態樣與過去截然不同，透過網路、LINE下注的新興手法層出不窮，指示檢方偵辦選舉賭盤案件起步要早、速度要快，更要深入調查莊家背景，只要有決心，必定能查到背後的操盤者。
關於歷年來已發出的檢舉獎金，法務部檢察司長郭永發指出，自1995年至2022年間，法務部已核發13億餘元，可向民眾加強宣導，以提高檢舉意願。張斗輝指示，務必儘速偵辦、核發檢舉獎金，以嚇阻賭盤歪風。
台中高分檢檢察長林錦村說，選舉賭盤比往年增加，指示檢警調應加強早期佈雷、蒐證。
法務部政次陳明堂強調，嚴查AI或深偽技術等假訊息妨害選舉公正性是2024年選舉重大挑戰，如有發現，應立即澄清、迅速下架並溯源追查。
邢泰釗也讚許苗檢查賄態度積極，提醒苗檢核發檢舉獎金「要快發、公平發、安全發」，對新竹地檢「科偵反賄」，全力查察賄選，予以肯定，另當面嘉許偵辦新竹縣工務處長江良淵涉貪案的新竹地檢署檢察官王遠志。