地緣政治緊張簽證不易　中國旅遊市場難見洋面孔

我是廣告 請繼續往下閱讀
即將到來的中秋十一假期長達8天，民眾出遊熱情持續高漲，堪稱「史上最火」。中國旅遊研究院預測數據顯示，期間每天出遊人次都將超過1億人，遠遠超過去年及2019年同期水平；多地酒店價格一路飆升，熱門城市酒店預訂量已較2019年同期增長5倍。
雖然景區人山人海，卻很難找到洋面孔。報導引述數據說，今年前6月，入境上海的外國及港澳台人士124.15萬人次，不及2019年同期1/3，其中到訪上海的外國人士75.62萬人次，不及2019年同期的1/4；6月入境上海的境外旅客比2019年整體下降57%，其中外國人士人數大跌63%；北京今年上半年入境遊客也僅恢復至疫情前29%；日客旅簽則幾乎「零申請」。
對於海外旅客缺席中國復甦的旅遊市場，報導引述業界人士說，日本公民入境15天內免簽政策因防疫暫停後仍未恢復，目前從申請到拿到簽證需時5週以上，「日本人嫌太麻煩，現在我的客戶基本都持商務簽證訪華，期間留出兩天在周邊玩下，日本來華旅遊簽證幾乎是『零申請』」。
據表示，這名人士的旅行社2019年曾協助萬餘名日本人赴中，「現在一個旅行團業務都沒有，我都轉做入境日本旅遊業務了」。
除了簽證不易，地緣政治緊張也導致外國人士暫停赴中國旅遊的腳步。任職北京一家外企的英籍主管告訴星島日報，「一些西方人認為，在自己國家與中國關係緊張的時期，訪問中國可能是不愛國的行為」；而美國官方目前仍然建議不要前往中國大陸，澳洲當局也持類似觀點。
此外，國際航班銳減、機票價格貴、掃碼支付系統等障礙也降低了中國對外國遊客的吸引力。
中方航空公司本月1日起允許每週執行最多18個中美直航航班，相較之前的12對，增加6對往返航班；美方航空公司則自10月起在12個直航航班基礎上至少增加3個班次。雖然如此，與疫前每週逾300班的中美航班相比，航班量依然屈指可數。（編輯：周慧盈/陳鎧妤）1120928