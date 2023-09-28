抓來「祭旗」！習近平早決定犧牲許家印　矢板明夫：沒想到這麼快

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矢板明夫提到，許家印是一個白手起家的傳奇人物，曾經被中國媒體吹捧為改革開放時代的弄潮兒、實現中國奇蹟的代表。但是他創造的商業帝國，其實就是一座用撲克牌立起來搭建的金字塔，「非常不牢靠、經不起任何風吹草動」。
矢板明夫指出，許家印這一代中國的有錢人，一靠膽子大、二靠運氣好、三靠關係硬；雖然有一些小聰明，但真正有大局觀的，沒有幾個。只要離開了中國的環境，都很難賺到錢。一些在中國成功的企業家，後來到海外發展，但幾乎沒有什麼成功的例子。
矢板明夫表示，日本人在高度成長期，出現過松下幸之助（Panasonic創辦人）、本田宗一郎（Honda創始人）等人物，都留下值得後人學習的經營哲學，推出的產品也改善了大眾生活。台灣高度成長期，出現的王永慶、張忠謀等企業家也是如此。但在中國高度成長期，出來的都是許家印、王健林這種炒地皮的不動產商，或者是馬雲、馬化騰等和權力結合的商人。「所以中國經濟的基本實力，一直不被人看好。」
最後，矢板明夫提到，習近平對許家印出手，其最大的目的就是要把中國經濟惡化的大部分責任，推到別人身上。「以後，如果再有農民工領不工錢、付了房款拿不到房子之類的事，都會變成是許家印的錯。」