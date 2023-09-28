伊拉克婚禮大火釀114死！新郎新娘傳葬身火海　起火瞬間影片曝

抓來「祭旗」！習近平早決定犧牲許家印　矢板明夫：沒想到這麼快

▲中國恆大集團創辦人許家印傳出本月被中國警方帶走，目前在北京一處居所受到監視居住。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國恆大集團創辦人許家印傳出本月被中國警方帶走，目前在北京一處居所受到監視居住。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

中國恆大集團創辦人許家印傳出本月被中國警方帶走，目前在北京一處居所受到監視居住，期間不能離開該場所、與他人會面或交談。消息傳出後，恆大系股票在港股再度暴跌，市值僅剩巔峰時期的1.22%。日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫表示，早在一個月前，恆大在美國申請破產時，就有中國的朋友判斷，中國國家主席習近平就決定要犧牲許家印、要抓他「祭旗」，只是沒想到這天來得這麼快。

我是廣告 請繼續往下閱讀
矢板明夫27日晚間在他的臉書上撰文，表示自己以前在北京當記者時，曾經見過許家印幾次，雖然沒說過話，不過當時正是許家印春風得意的時候。「無論到哪裡，都前呼後擁有10幾個人隨從，就好像國王出巡。沒想到才不到10年，就已經變成階下囚了。」

矢板明夫提到，許家印是一個白手起家的傳奇人物，曾經被中國媒體吹捧為改革開放時代的弄潮兒、實現中國奇蹟的代表。但是他創造的商業帝國，其實就是一座用撲克牌立起來搭建的金字塔，「非常不牢靠、經不起任何風吹草動」。

矢板明夫指出，許家印這一代中國的有錢人，一靠膽子大、二靠運氣好、三靠關係硬；雖然有一些小聰明，但真正有大局觀的，沒有幾個。只要離開了中國的環境，都很難賺到錢。一些在中國成功的企業家，後來到海外發展，但幾乎沒有什麼成功的例子。

矢板明夫表示，日本人在高度成長期，出現過松下幸之助（Panasonic創辦人）、本田宗一郎（Honda創始人）等人物，都留下值得後人學習的經營哲學，推出的產品也改善了大眾生活。台灣高度成長期，出現的王永慶、張忠謀等企業家也是如此。但在中國高度成長期，出來的都是許家印、王健林這種炒地皮的不動產商，或者是馬雲、馬化騰等和權力結合的商人。「所以中國經濟的基本實力，一直不被人看好。」

最後，矢板明夫提到，習近平對許家印出手，其最大的目的就是要把中國經濟惡化的大部分責任，推到別人身上。「以後，如果再有農民工領不工錢、付了房款拿不到房子之類的事，都會變成是許家印的錯。」


許家印被監視居住！恆大危機難解　港媒：房地產草莽擴張時代結束

恆大玩完了？許家印身家蒸發90％傳遭監視居住　公司市值剩1.2％

恆大危機難解！許家印傳遭「上銬帶走」　處「受監視軟禁」狀態

恆大債務危機未解！許家印「常駐廣州不隨意見人」　盛傳已被軟禁

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞