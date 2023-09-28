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比照公立學校辦理　私立致理科大明年起教職員工調薪4％

▲致理科技大學辦理敬師餐會，感謝教師辛勞付出。（圖 ／致理科技大學提供）
▲致理科技大學辦理敬師餐會，感謝教師辛勞付出。（圖 ／致理科技大學提供）

記者吳嘉億／新北報導

為慶祝教師節，位在新北市板橋區的致理科技大學昨（27）日舉辦敬師餐會，由學生會包辦負責主持、企劃及服務，表達對教師們的感謝與敬意。致理科技大學董事長梁聖時更是宣布從明年1月1日起調薪4％，包含基本薪資、學術研究以及主管津貼都納入調薪範圍，感謝全體教職人員的辛勞與鼓勵嘉勉。

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▲私立致理科大董事長梁聖時（左）宣布跟進政府政策，自113年起調薪4％。（圖 ／致理科技大學提供）
▲私立致理科大董事長梁聖時（左）宣布跟進政府政策，自113年起調薪4％。（圖 ／致理科技大學提供）
梁聖時表示，學校的教育理念是營造一個快樂的大家庭，師生都可以快樂成長，對於政府過往照顧教育人員的政策，包含調薪、調整鐘點費等，校方都比照公立學校辦理，今年同樣比照跟進調薪4％，展現出學校照顧教職員工的決心。

梁聖時還說到，除了調薪外，為答謝全體教職員工的辛勞付出，明年也將辦理全校教職員工海外參訪，由學校編列經費赴日本參訪，此次為第3次舉行活動，過往曾赴印尼峇里島以及日本北海道，創下全國私立大專校院的紀錄，讓許多他校人員稱羨。

致理科技大學校長陳珠龍則是說到，學校雖為私立校院，但體質健全且教學深獲肯定，連續8年在1111人力銀行企業最愛大學調查中，蟬聯私立科大第一名，而參加包括德國紅點、iF設計獎等國際競賽及各大國際發明展等，都是年年得獎，培育的學生獲得社會高度讚賞，為企業人才培育做出具體貢獻。

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