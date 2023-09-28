MLB／千賀滉大新人年200K比肩3大日投！美媒：他是本季大都會王牌
本季加盟美國職棒（MLB）紐約大都會的日籍投手千賀滉大，今（28日）迎來本季最後一場先發，在主場對戰邁阿密馬林魚，繳出5局失2分、8K的好表現，但大都會打線熄火無緣勝投，馬林魚則在9局滿壘靠著Bryan De La Cruz適時安打超前比分，終場就以4:2擊退大都會。
記者張志宇/綜合報導
此戰千賀滉大主投5.2局，用96球、送出8K，但在首局與4局分別遭到Jon Berti與Jesus Sanchez全壘打狙擊失掉2分，但隨著千賀滉大本場送出8K，也讓他本季三振數突破202K。
千賀滉大本季三振數突破「200大關」是繼野茂英雄、松阪大輔、達比修有、大谷翔平後，成為第5位寫下單季破200K日籍投手，更是大都會隊史首位在新人年達成200K的投手，也是日籍投手第4人，前3位分別是松坂大輔、達比修有和野茂英雄。
其中《MLB.com》更在節目中表示，「大都會在季前重金找來兩位賽揚強投Max Scherzer 與Justin Verlander，但皆未能將球隊戰績拉起，反到是季前加盟的千賀滉大擁有穩定表現，可說是本季大都會的王牌。」
此外千賀滉大本季防禦率為2.98，也是繼1995年野茂英雄後，第2位新人年就繳出200K與2字頭防禦率的日籍投手；而日本投手新人年最多勝為野茂英雄與松坂並列（13勝）。