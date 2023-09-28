改制觀光署參山處揭牌　打造在地永續國家風景區

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成立第六十年的交通部觀光局，在9月15日正式改制為交通部觀光署，參山國家風景區管理處也於今舉行改制揭牌。觀光署副署長周廷彰揭牌儀式時表示，配合交通部觀光署改制，署方首要目標是從國外觀光客來台人數，從今年600萬提升到2019年最高的1200萬人，而面臨後疫情時代，各部會、地方政府及相關夥伴要合作擴大服務範圍，積極參與國際旅展讓更多國際觀光客走進台灣、認識台灣
參山處長曹忠猷指出，改制是承先啟後延續成果，未來將以「景區經濟學」的概念結合在地公私部門及相關產業一起努力，在觀光署政策領導下，以共好、永續的理念推動地方觀光發展，讓遊客有更好的遊憩環境，也繁榮在地商機。並以觀光署代表的Logo符號所象徵的「親山、親海、親環島」，向國內外行銷轄區內豐富的山林、步道、自行車道以及美食、文化等多元觀光資源，達成「用心在地、榮耀臺灣」的願景。
台灣省政府精省之後，原省旅遊局所轄梨山、八卦山及獅頭山三個風景區在民國90年合併成立參山國家風景區，轄區橫跨5個縣市18鄉鎮， 22年來陸續投入各項景區軟硬體建設，包括原蔣公行館的梨山賓館在九二一受創後，重新整建後以促參的方式委外營運、梨山耶穌堂整建開放、興建八卦山天空之橋、獅頭山康濟吊橋改善及夜間燈光工程、峨眉湖環湖步道建置、谷關遊客中心相繼建置為溫泉文化館及「入關博物館」、松柏嶺茶文化主題館開館以及多元自行車道、登山步道等等。也舉辦鷹揚八卦、南庄花卉節、山谷燈光節、部落觀光、參山騎旅以及參加國內外行銷推廣等等，可謂成果豐碩。
曹忠猷表示，遊客開心、產業賺錢才能榮耀台灣，將持續舉辦鷹揚八卦、南庄花卉節、山谷燈光節、部落觀光、參山騎旅，並積極參加國內外行銷推廣。