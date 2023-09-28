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氣候異常 新社水資源宣導「節約用水、滴滴皆珍貴」

▲氣候異常，台中新社區舉辦水資源晚會宣導「節約用水、滴滴皆珍貴」。（圖／新社區公所提供）
▲氣候異常，台中新社區舉辦水資源晚會宣導「節約用水、滴滴皆珍貴」。（圖／新社區公所提供）

記者金武鳯/台中報導

臺中市新社區日昨以「節水新運動，建社好家園」為主軸，在東興里籃球場舉辦水資源教育宣導晚會，由臺中市文化局長陳佳君開場，吸引許多貴賓及鄉親參加。陳佳君表示，氣候異常，平時節約用水很重要，人人都應該從日常生活、教育宣導中做起，共同保護水資源。  

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文化局長陳佳君代表市長盧秀燕出席並致詞表示，受到全球氣候暖化影響，氣候明顯異常。台灣更由於地勢山坡陡峻，颱風豪雨雨勢急促，大部分的降雨量皆迅速流入海洋，所以很容易造成乾旱現象，導致許多生活上的不便，在在讓民眾了解到平時節約用水的重要性。她呼籲，大家應從生活日常、教育宣導中做起，共同保護水資源，人人有責。

▲氣候異常，台中市新社區舉辦水資源教育宣導晚會，文化局長陳佳君代表市場出席。（圖／新社區公所提供）
▲氣候異常，台中市新社區舉辦水資源教育宣導晚會，文化局長陳佳君（左三）代表市長出席。（圖／新社區公所提供）
陳佳君局長說，面對極端氣候變化，藉由水資源教育宣導活動的舉辦，就是要提醒大家重視水資源循環、永續發展議題，用實際行動、愛惜水資源環境，提昇對水資源保護的意識，進而落實於家園環境中，讓臺中市未來面對氣候變遷，能夠成為一個具備減緩與調適能力的韌性城市。

新社區長林淑惠也呼籲大家，「節約用水、滴滴皆珍貴」，讓民眾認識水資源、珍惜水資源、保護水資源環境，共同守護這片家園，也讓新社的青山綠水美好山林，永遠留在這片土地。另立委江啟臣夫人、市議員吳振嘉及客委會主委江俊龍等人也都到場致意。

▲氣候異常，台中市新社區舉辦水資源教育宣導晚會，各界參與踴躍。（圖／新社區公所提供）
▲氣候異常，台中市新社區舉辦水資源教育宣導晚會，各界參與踴躍。（圖／新社區公所提供）
晚會開場前，突然下場大雨，卻澆不熄民眾熱情，大家撐傘、穿雨衣未曾離場。在環境教育講師張喬揚，以有趣互動方式宣導水資源，並進行有獎徵答中為晚會拉開序幕。之後，精彩節目輪番上陣，包括新社高中熱舞社表演洋溢青春活力的舞蹈、新社黑皮撒克斯風樂團，以老歌經典演奏引起全場歡唱共鳴。

此外，SKY JAZZ爵士樂團唱跳俱佳、流浪盒子樂團深具偶像魅力及演唱實力，更邀請知名歌手李子森、杜忻恬演唱多首國台語動聽歌曲，與現場民眾歡樂互動。新社區公所為招徠更多鄉親參加，還準備iPAD、電視機、腳踏車等摸彩活動助興，加上許多水資源活動宣導品，民眾無不滿載而歸，歡度一個愉快夜晚。

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