氣候異常 新社水資源宣導「節約用水、滴滴皆珍貴」

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陳佳君局長說，面對極端氣候變化，藉由水資源教育宣導活動的舉辦，就是要提醒大家重視水資源循環、永續發展議題，用實際行動、愛惜水資源環境，提昇對水資源保護的意識，進而落實於家園環境中，讓臺中市未來面對氣候變遷，能夠成為一個具備減緩與調適能力的韌性城市。
新社區長林淑惠也呼籲大家，「節約用水、滴滴皆珍貴」，讓民眾認識水資源、珍惜水資源、保護水資源環境，共同守護這片家園，也讓新社的青山綠水美好山林，永遠留在這片土地。另立委江啟臣夫人、市議員吳振嘉及客委會主委江俊龍等人也都到場致意。
晚會開場前，突然下場大雨，卻澆不熄民眾熱情，大家撐傘、穿雨衣未曾離場。在環境教育講師張喬揚，以有趣互動方式宣導水資源，並進行有獎徵答中為晚會拉開序幕。之後，精彩節目輪番上陣，包括新社高中熱舞社表演洋溢青春活力的舞蹈、新社黑皮撒克斯風樂團，以老歌經典演奏引起全場歡唱共鳴。
此外，SKY JAZZ爵士樂團唱跳俱佳、流浪盒子樂團深具偶像魅力及演唱實力，更邀請知名歌手李子森、杜忻恬演唱多首國台語動聽歌曲，與現場民眾歡樂互動。新社區公所為招徠更多鄉親參加，還準備iPAD、電視機、腳踏車等摸彩活動助興，加上許多水資源活動宣導品，民眾無不滿載而歸，歡度一個愉快夜晚。