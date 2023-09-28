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菲律賓拆除中方海底屏障　北京再怒回：捏造事實

▲ 中國海警局9月27日就菲律賓公務船非法侵闖黃岩島發表談話。（圖／翻攝自菲律賓海岸防衛隊影片）
▲ 中國海警局9月27日就菲律賓公務船非法侵闖黃岩島發表談話。（圖／翻攝自菲律賓海岸防衛隊影片）

國際中心賴正琳／綜合報導

中國和鄰近國家近幾年因為南海議題而出現許多紛爭，近日菲律賓海岸防衛隊（Philippine Coast Guard）在黃岩島

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（Scarborough Shoal）發現中國在海底架設「南海長城」，讓菲國漁民無法工作，菲律賓海岸防衛隊旋即發影片秀出他們拆除由中方設置的浮動障礙物，而中國海警局在9月27日就菲律賓黃岩島一事回應。

中國海警局新聞發言人甘羽在27日表示，9月22日菲律賓漁業和水產資源局公務船未經中國政府批准，非法進入中國黃岩島附近海域滋事挑釁，中國海警依法採取喊話警告、航路管制等必要措施對其有效管控，針對菲船沖闖潟湖臨時放置攔阻網具，事後於9月23日主動收回攔阻設施、恢復常態管控，現場操作專業規範、合法合理。

甘羽還說，菲方所謂拆除中方攔阻網具，完全是捏造事實、自導自演，中國對黃岩島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，對相關海域擁有主權權利和管轄權，中國海警將依法在中國管轄海域持續開展維權執法活動，堅決維護國家主權和海洋權益。

據悉，這已是中國官方第二次回應此事，中國外交部發言人汪文斌26日在例行記者會上怒回：「菲方所謂聲明完全是自說自話。中方堅定維護黃岩島的主權和海洋權益，我們奉勸菲方不要挑釁滋事。」

菲律賓則堅稱中國沒有南海的主權，且持續侵犯他國權益。中國對南海的主權聲張在2016年已經被荷蘭海牙的常設仲裁法院(Permanent Court of Arbitration)裁定無效，但中國無視裁決，持續將部分島礁打造成為人工軍事島，並時常侵犯鄰國軍艦，囂張行徑引發鄰國不滿，近幾年時常和鄰國發生海上爭端事件。

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