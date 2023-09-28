菲律賓拆除中方海底屏障　北京再怒回：捏造事實

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中國海警局新聞發言人甘羽在27日表示，9月22日菲律賓漁業和水產資源局公務船未經中國政府批准，非法進入中國黃岩島附近海域滋事挑釁，中國海警依法採取喊話警告、航路管制等必要措施對其有效管控，針對菲船沖闖潟湖臨時放置攔阻網具，事後於9月23日主動收回攔阻設施、恢復常態管控，現場操作專業規範、合法合理。
甘羽還說，菲方所謂拆除中方攔阻網具，完全是捏造事實、自導自演，中國對黃岩島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，對相關海域擁有主權權利和管轄權，中國海警將依法在中國管轄海域持續開展維權執法活動，堅決維護國家主權和海洋權益。
據悉，這已是中國官方第二次回應此事，中國外交部發言人汪文斌26日在例行記者會上怒回：「菲方所謂聲明完全是自說自話。中方堅定維護黃岩島的主權和海洋權益，我們奉勸菲方不要挑釁滋事。」
菲律賓則堅稱中國沒有南海的主權，且持續侵犯他國權益。中國對南海的主權聲張在2016年已經被荷蘭海牙的常設仲裁法院(Permanent Court of Arbitration)裁定無效，但中國無視裁決，持續將部分島礁打造成為人工軍事島，並時常侵犯鄰國軍艦，囂張行徑引發鄰國不滿，近幾年時常和鄰國發生海上爭端事件。