金鐘58／《人選之人》對上《她和她的她》　迷你劇集獎落誰家

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該劇以政治為背景，講述政黨幕僚的職人劇，加入兩性、族群議題。雖然僅有短短8集，上線後討論度破表，特別的題材引起群眾共鳴，加上王凈、謝盈萱、戴立忍等人的精采演技，是台灣今年最具代表性的影集之一。
《她和她的她》 宛如台劇版《房思琪的初戀樂園》
許瑋甯與李程彬搭檔，並攜手賈靜雯、吳慷仁聯合飆戲，演員陣容堅強，還有丁寧與于子育對峙場面，觸動不少人心弦。該劇的精彩之處不僅在於解謎查兇的過程，更將當代社會常見卻被藏起來的「職場性騷擾」、「約會暴力」、「數位性暴力」一一辯證。寫實且細膩的劇情安排，讓《她和她的她》的層次更豐富飽滿。
《和平歸來》 以2003年台灣爆發SARS「和平醫院」封院為背景
該劇是政治影集《國際橋牌社》的外傳篇，以20年前SARS事件中的和平醫院封院為背景，以第三人視角，帶出人們被迫夾在政治角力與國際邊緣的悲劇，以及在病毒之前人性的黑暗與光明，也拍出當年台北疫情嚴峻的恐懼與震撼。
《茁劇場—滴水的推理書屋》 王小棣再度打造懸疑推理劇
該劇改編自推理小說《Fix》，將小說中的劇情元素融合，展現出獨樹一格的台灣推理劇。這也是導演王小棣繼《植劇場》系列再推出的單元劇，由羅宏正、李沐主演，劇情講述推理書屋店長辰緯被捲入殺人案，三個好友看似鼎力相助，卻各有秘密。
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