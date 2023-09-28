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金鐘58／孫協志再開新節目！鬆口談「好朋友」進度　結婚一定會說

▲孫協志出席新節目《開箱大學堂》記者會，面對媒體的追問，終於鬆口親談「好朋友」夏宇童的進度，強調自己結婚的話一定會說。（圖／記者陳明中攝影）
▲孫協志出席新節目《開箱大學堂》記者會，面對媒體的追問，終於鬆口親談「好朋友」夏宇童的進度，強調自己結婚的話一定會說。（圖／記者陳明中攝影）

記者詹鎰睿／台北報導

藝人孫協志憑藉節目《飢餓遊戲》入圍今年金鐘益智及實境節目主持人，以及最具人氣綜藝節目獎，今（28）日孫協志出席八大新節目《開箱大學堂》與天后闆娘、Shine聯手主持，結果被問到外界最關注的「好朋友」夏宇童的感情，孫協志快要招架不住，鬆口回應進度，「該怎樣就怎樣，一切隨緣！」至於未來結婚會不會說，孫協志強調：「一定會！」

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談到和直播界天后「天后闆妹」與人氣YouTuber「Shine」一起合作主持節目《開箱大學堂》，孫協志則認為，在現今節目不好做的環境下，還能製作出如此創新又跟得上潮流的節目，他非常開心且期待，希望節目未來也能跟《飢餓遊戲》一樣入圍。

▲（圖／記者陳明中攝影）
▲天后闆娘（右）還幫媒體們問「未來會不會結婚？」孫協志（中）則認真表示，「一定會！」左為Shine。（圖／記者陳明中攝影）
被問到得獎後，會不會跟「好朋友」夏宇童有所進展？孫協志苦笑表示，得獎跟生活是兩件事，一切隨緣，順其自然就好，「該走到哪就走到哪！」

有趣的是，由於SHINE以熱愛旅遊聞名，走過世界各個地方，還推薦埃及、冰島兩個國家非常適合度蜜月，讓孫協志搖頭苦笑，一旁的天后闆娘還不忘幫媒體們問，「未來結婚會不會說？」孫協志這才肯定地說，「一定會！」

不過聊到今年《飢餓遊戲》繼2017、2018、2022年後四度入圍，孫協志坦言，當下完全不知情，還是經紀人瘋狂逼問得獎感言，他才得知喜訊，「我還是抱持隨遇而安的心態，能入圍、能得獎，對每位演藝人員來說都是肯定。」

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