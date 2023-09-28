藏壽司x卡娜赫拉扭蛋超萌！13款搶錢小土匪 壽司郎推北海道拉麵
藏壽司x卡娜赫拉的小動物聯名扭蛋曝光！P助和粉紅兔兔都變成限量公仔，10月6日起吊飾、磁鐵、紙膠帶，共13款搶錢小土匪要來萌翻大家，這次的特賞可是超Q萌的「粉紅兔兔玉子燒」公仔吊飾；秋旬海味新菜推出「炙烤照燒花枝」、「大葉明太子小貝柱」及「蝦仁扇貝天婦羅醬拌烏龍麵(溫)」。壽司郎則端出北海道拉麵名店應戰，札幌拉麵名店「信玄」在壽司郎上桌啦。
記者蕭涵云/綜合報導
藏壽司聯名卡娜赫拉，除了端出鮮度君、茶碗蒸、玉米軍艦、鯛魚燒等好料，搭配P助和粉紅兔兔都變身成可愛扭蛋公仔，還有書籤兩用的特色磁鐵及日式和風紙膠帶，Q萌造型必須全系列收藏；這次中獎機率1/500的特賞，可是超Q萌的「粉紅兔兔玉子燒」公仔吊飾，仔細看，玉子燒下的白飯竟然還是P助偽裝的，可以一次獲得2位人氣角色，好想要收編。
秋旬海味則推出焦香「炙烤照燒花枝」、鮮甜「大葉明太子小貝柱」及「蝦仁扇貝天婦羅醬拌烏龍麵(溫)」，3款新菜10月13日起就能在全台藏壽司都吃得到囉。
而壽司郎秋季則推出讓味蕾暢遊北海道的期間限定菜，即日起至10月15日，匯聚各種在地必吃食材，包括北海道產鮭魚卵、北海道產昆布漬鮫鰈、明太子北海道產北魷、北海道牛奶玉米軍艦、山葵北海道產海螺軍艦；當季肥美的北海道產秋刀魚，則提供生魚片及醬烤兩種風味；冬季造訪北海道必玩的冰上釣魚體驗，把釣上岸的特產西太公魚直接酥炸成天婦羅超美味，現在不用出國在壽司郎就能直接吃到；人氣卡達拉娜甜點則打造成北海道哈密瓜口味。
拉麵迷最期待的，肯定是壽司郎近期一波波聯名拉麵！壽司郎本季再端出拉麵名店應戰，札幌排隊拉麵名店「信玄」，一碗甘口的味噌拉麵可是收服當地老饕都徹夜排隊，湯頭融合了豬骨精華、蛤蜊風味和清爽蔬菜，再放上炒豆芽、 叉燒等經典配料，溫潤濃醇的滋味台灣就能吃到，