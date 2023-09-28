爸媽注意！這一款兒童軟積木塑化劑超標 別再讓孩子玩了
為確保市售「兒童軟積木」品質，標檢局與消基會合作，檢測市售20件商品，其中不符合規定有兩件，一款為「EVA安全積木」不符合商品檢驗標識，另一款為「kidmate幼兒玩具」塑化劑及其混和物超標，該塑化劑屬會干擾內分泌系統的化學物質，恐造成兒童內分泌、生殖系統等影響。標檢局表示，本次不符合商品已通知業者限期回收或改正，而不符合商品檢驗標識，經調查為商品檢驗標識資訊誤繕，已依法通知業者限期改正標示
記者周淑萍/綜合報導
標檢局進一步指出，「兒童軟積木」已列屬應施檢驗商品範圍，應完成檢驗程序及貼有「商品檢驗標識」後，始得運出廠場或輸入。對於市場上流通之商品，該局每年度均訂有市場檢查計畫，倘發現該類商品不合格者，將依相關法規處理。
此外，國家衛生研究院兒童醫學及健康研究中心利用衛生福利資料科學中心健保資料庫，針對未滿20歲兒童及青少年之意外事故傷害進行盛行率分析，研究指出，燒燙傷及誤食意外在嬰幼兒之中具有高盛行率。因嬰幼兒缺乏判斷能力且正值「口腔期」，可能將任何東西放入嘴巴內，一不注意就可能發生誤食的危險。
標準局及消基會呼籲消費者選購玩具商品時應購買貼附「商品檢驗標識」之玩具，且注意是否貼附詳細中文標示。另外，大多玩具並非具有可食性，玩具含有化學物質，勿讓嬰幼兒將玩具放入口中，尤其是體積小或含有小配件的玩具須加以注意，避免攝入「塑化劑」或「重金屬」等有害物質。
選擇玩具前消費者也應先作大概性的檢查，避免玩具可能有瑕疵，像是構造是否完整、是否具有穩定性、線繩是否過長、玩具表面是否光滑、組裝零件是否牢固、小物件是否容易鬆脫、是否經得起擠壓、拉扭或摔落等、孩子是否對此玩具容易產生過敏等，以評估對於孩子是否可能造成傷害。