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支持柯文哲選總統到底　林珍羽：藍白合從來都是別人在PUA民眾黨

▲民眾黨台北市議員林珍羽表示，藍白合都是別人在PUA民眾黨。（圖／記者鄭孟晃攝，2023.09.28）
▲民眾黨台北市議員林珍羽表示，藍白合都是別人在PUA民眾黨。（圖／記者鄭孟晃攝，2023.09.28）

記者邱新博／台北報導

2024總統大選「藍白合」議題屢被搬上檯面，近日更引起藍白政營領袖隔空交火。外傳國民黨主張總統參選人侯友宜不當副手、不比民調，引發民眾黨總統參選人柯文哲不滿，更在內部會議中爆氣罵「去死吧」。談到藍白合問題，民眾黨台北市議員林珍羽表示，他支持民眾黨主席柯文哲選到底，並說藍白合的議題從來都不是民眾黨提及，都是外界在PUA民眾黨。

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《NOWnews今日新聞》的新節目《鄉民大學問》，由資深媒體人黃暐翰代班主持，邀請邀請葉元之、台北市議員林珍羽，大學生代表白白、Chris、阿遠、小楊一同討論熱門政治議題。

談到藍白合議題，若侯柯配的民調大於柯侯配？林珍羽表示，以政黨主體性來說，她不支持柯文哲當副手，現在整個大環境的氛圍，若是明天投票的話「怎麼配都不會贏」，很多人都會說誰跟誰配一定會贏誰，但還是要回到政黨主體性來說，到底要用甚麼條件來何？沒有實質性內容、也沒有合後的政策，現在只有「我們要贏」；林珍羽認為，重點還是在「合了之後會帶給台灣什麼」。


林珍羽說，現在非綠陣營各黨都滿堅持己見，在沒有共識的狀況下到底要談甚麼合作？反而會消耗下架6成民眾要下架無能執政黨的民意。

此外，林珍羽指出，現在每一份民調中，都沒有展現合與不合的數據，而依舊是做各自競爭，反而是柯文哲在新竹市長高虹安的事件被打成這樣，但還是維持一定比例的支持度。

被問及民眾黨內部有沒有討論，林珍羽說，民眾黨不是一言堂，當然有所謂的主戰派或是主和派，兩邊大家都有在討論；此外她也指出，也有民調顯示有部分比例的柯文哲的支持者，在柯去當副手的情況下就會去投賴清德。而她也強調，還是要評估支持者的情況以及要回應支持者對於民眾黨的期待。

林珍羽最後表示，現在議題還在討論中，但其實可以注意到，自從5月17日到現在，民眾黨每一個民意代表或上節目，都會說支持柯文哲選到底，「這句話從來都沒有變過」，藍白合或各式搭配組合的議題中，說的人都不是民眾黨，都是別人一直不斷營造氛圍，PUA台灣民眾黨。

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