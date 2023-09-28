支持柯文哲選總統到底　林珍羽：藍白合從來都是別人在PUA民眾黨

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談到藍白合議題，若侯柯配的民調大於柯侯配？林珍羽表示，以政黨主體性來說，她不支持柯文哲當副手，現在整個大環境的氛圍，若是明天投票的話「怎麼配都不會贏」，很多人都會說誰跟誰配一定會贏誰，但還是要回到政黨主體性來說，到底要用甚麼條件來何？沒有實質性內容、也沒有合後的政策，現在只有「我們要贏」；林珍羽認為，重點還是在「合了之後會帶給台灣什麼」。
林珍羽說，現在非綠陣營各黨都滿堅持己見，在沒有共識的狀況下到底要談甚麼合作？反而會消耗下架6成民眾要下架無能執政黨的民意。
此外，林珍羽指出，現在每一份民調中，都沒有展現合與不合的數據，而依舊是做各自競爭，反而是柯文哲在新竹市長高虹安的事件被打成這樣，但還是維持一定比例的支持度。
被問及民眾黨內部有沒有討論，林珍羽說，民眾黨不是一言堂，當然有所謂的主戰派或是主和派，兩邊大家都有在討論；此外她也指出，也有民調顯示有部分比例的柯文哲的支持者，在柯去當副手的情況下就會去投賴清德。而她也強調，還是要評估支持者的情況以及要回應支持者對於民眾黨的期待。
林珍羽最後表示，現在議題還在討論中，但其實可以注意到，自從5月17日到現在，民眾黨每一個民意代表或上節目，都會說支持柯文哲選到底，「這句話從來都沒有變過」，藍白合或各式搭配組合的議題中，說的人都不是民眾黨，都是別人一直不斷營造氛圍，PUA台灣民眾黨。