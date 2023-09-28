醒吾科大青銀學院阿公阿嬤勇奪國健署最佳團隊、創意獎
由衛生福利部國民健康署舉辦的2023長者活躍老化競賽活動北區競賽，一群由新北市林口區善安社區照顧關懷據點阿公阿嬤組成的律動隊，透過精彩有活力的舞蹈及笑容，獲得「最佳團隊獎」；另一支由醒吾科技大學大樂齡大學代表組成的樂齡麻吉隊則是獲得「最佳創意獎」獎，透過校方打造的終身學習「共學共融共生」青銀學院，塑造青世代與銀世代的對話及鏈結，實現老人家們的表演夢與青年指導獲得的成就感。
記者吳嘉億／新北報導
醒吾科技大學企管系老師林千立表示，每次比賽的團練，大家的相聚都像是開在同學會一樣，開心雀躍，熱鬧有趣，然而練習的過程也並非一帆風順，例如練習街舞時，大家從開始的新奇到磨練，到後來同學克服困難的說:「剛剛我的舞跳得不錯吧！」的自信，大家一路走來，不僅同歡樂共患難, 也勇於挑戰自己，我也跟著大家一起成長，期待明年再一起努力。
醒吾科技大學表藝系學生劉博智、江歆倫及黃富詮也說到，經過這次與長輩們的互動，發現他們在肢體上的限制遠比大家想像得多很多，發現長輩們的表演欲望及熱情並不亞於年輕人，看到他們平時練舞的笑容，以及舞台上的全力以赴，其實他們想要的真的很簡單，就是實現自己的表演夢。
因應少子化的衝擊加上高齡時代來臨，為重建青世代與銀世代的對話與鏈結，醒吾科大打造終身學習「共學共融共生」青銀學院，從2023年開辦一日體驗課程到現在的常態課程已開辦到第五期課程，課程內容豐富又多元化，包含有唱歌、語言、烹飪、繪畫、表演、運動等課程，歡迎大家報名上課。
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