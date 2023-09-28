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醒吾科大青銀學院阿公阿嬤勇奪國健署最佳團隊、創意獎

▲醒吾科技大學樂齡麻吉隊在舞台上全力以赴、賣力演出，榮獲國健署北區競賽「最佳創意獎」。（圖 ／醒吾科技大學提供）
▲醒吾科技大學樂齡麻吉隊在舞台上全力以赴、賣力演出，榮獲國健署北區競賽「最佳創意獎」。（圖 ／醒吾科技大學提供）

記者吳嘉億／新北報導

由衛生福利部國民健康署舉辦的2023長者活躍老化競賽活動北區競賽，一群由新北市林口區善安社區照顧關懷據點阿公阿嬤組成的律動隊，透過精彩有活力的舞蹈及笑容，獲得「最佳團隊獎」；另一支由醒吾科技大學大樂齡大學代表組成的樂齡麻吉隊則是獲得「最佳創意獎」獎，透過校方打造的終身學習「共學共融共生」青銀學院，塑造青世代與銀世代的對話及鏈結，實現老人家們的表演夢與青年指導獲得的成就感。

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▲善安社區照顧關懷據點律動隊舞台上的每位長者換裝後都變成年輕人般的有活力。（圖 ／醒吾科技大學提供）
▲善安社區照顧關懷據點律動隊舞台上的每位長者換裝後都變成年輕人般的有活力。（圖 ／醒吾科技大學提供）
醒吾科技大學企管系老師林千立表示，每次比賽的團練，大家的相聚都像是開在同學會一樣，開心雀躍，熱鬧有趣，然而練習的過程也並非一帆風順，例如練習街舞時，大家從開始的新奇到磨練，到後來同學克服困難的說:「剛剛我的舞跳得不錯吧！」的自信，大家一路走來，不僅同歡樂共患難, 也勇於挑戰自己，我也跟著大家一起成長，期待明年再一起努力。

醒吾科技大學表藝系學生劉博智、江歆倫及黃富詮也說到，經過這次與長輩們的互動，發現他們在肢體上的限制遠比大家想像得多很多，發現長輩們的表演欲望及熱情並不亞於年輕人，看到他們平時練舞的笑容，以及舞台上的全力以赴，其實他們想要的真的很簡單，就是實現自己的表演夢。

▲醒吾科大表藝系學生協助善安社區照顧關懷據點教授舞蹈學習。（圖 ／醒吾科技大學提供）
▲ 醒吾科大表藝系學生協助善安社區照顧關懷據點教授舞蹈學習。（圖 ／醒吾科技大學提供）
因應少子化的衝擊加上高齡時代來臨，為重建青世代與銀世代的對話與鏈結，醒吾科大打造終身學習「共學共融共生」青銀學院，從2023年開辦一日體驗課程到現在的常態課程已開辦到第五期課程，課程內容豐富又多元化，包含有唱歌、語言、烹飪、繪畫、表演、運動等課程，歡迎大家報名上課。

相關資訊可以到《醒吾科技大學青銀學院》網站臉書粉絲專頁官方LINE連結了解。

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