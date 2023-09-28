特企／勝博殿新店開新店！開幕首五日大顆牡蠣加碼送

勝博殿遠百板橋中山店 / 新店裕隆城店雙店盛大開幕！
勝博殿1966年始創於東京新宿，為日本最具規模的日式豬排連鎖店，擁有數百家的分店。在日本以服務、嚴選的素材和熟練的技術聞名，也是目前台灣市場上最正統的日式豬排專門餐廳。不論是優豚豬排、旬鮮牡蠣、一品料理、繽紛多彩季節限定餐點，多樣口味任您挑選！
來台近18年，勝博殿日式炸豬排在台灣已達39店，此次插旗新北展兩家分店，9月20日遠百板橋中山店以及９月28日於備受矚目的新店裕隆城(威秀商場)全新開幕！讓正宗日式炸豬排更貼近台灣消費者。積極求新求變，帶動日式炸豬排風潮，每年秋冬季推出廣島牡蠣更是老饕們年年絕對要品嚐的夢幻料理。新店裕隆城店(威秀商場)開幕限定推出首五日加贈大顆牡蠣，勝博殿獻上頂級美味要滿足全新店人的味蕾！
勝博殿新店裕隆城店回饋三重送
第一重：開幕獨家最給蠣！
活動期間：2023/9/28-2023/10/2
活動內容：至勝博殿新店裕隆城店點購廣島牡蠣套餐，即可免費加碼獲得牡蠣一顆。(每日限量20份)
我是廣告 請繼續往下閱讀
活動期間：2023/10/20前
活動內容：至新店裕隆城店單筆消費金額滿千元，即贈送價值千元的勝博殿料理兌換券。包含炸物小點、百元折價券、飲品兌換券等好康內容！(限下次消費使用，詳細使用方式依券面說明為準)
第三重：電影票根加碼贈
活動期間：2023/10/31前
活動內容：憑威秀影城當日電影票根，至勝博殿新店裕隆城店點購套餐，即贈百元飲品一杯(口味依現場提供)，單一票根點購一份套餐送一杯。