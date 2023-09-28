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機敏設備遮起來、管制拍照　國造潛艦原型艦「海鯤號」下水超神秘

▲蔡英文總統主持潛艦國造原型艦「海鯤號」命名暨下水典禮，艦上機敏設施上蓋上帆布罩防洩密。（圖／軍聞社提供）
▲蔡英文總統主持潛艦國造原型艦「海鯤號」命名暨下水典禮，艦上機敏設施上蓋上帆布罩防洩密。（圖／軍聞社提供）

記者呂炯昌／台北報導

首艘潛艦國造「海鯤軍艦」（舷號711）今（28）日在高雄台船廠區舉行命名暨下水儀式，邀請蔡英文親臨主持，總統府雖然邀請媒體參觀，卻在機敏設施上蓋上帆布罩，並禁止在廠區內進行直播、拍照，嚴格管制以避免機敏資訊遭刺探。

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出席潛艦國造命名暨下水儀式典禮人員，包括國安會秘書長顧立雄、國安會諮詢委員暨潛艦國造專案小組召集人黃曙光、美國在台協會（AIT）處長孫曉雅、國防部長邱國正、高雄市長陳其邁、台船董事長鄭文隆，海委會主委管碧玲、立院國防委員會立委趙天麟、邱臣遠、何志偉等人。

蔡英文致詞時表示，「歷史將會永遠記得這一天！」過去，潛艦國造，被認為是「不可能的任務」，但今天由國人自己設計、打造的潛艦，就在大家眼前。「我們做到了！」潛艦國造，不只是目標，更是堅定守護國家的具體實踐。

蔡英文說，潛艦是中華民國海軍在戰略及戰術上，發展「不對稱戰力」的重要裝備。我國的國防軍備除了對外採購，更要落實國防自主，才能讓戰力持續更新，讓我國的國防更具韌性。

典禮現場，僅露出海鯤潛艦的艦艏，並以中華民國旗遮蓋魚雷管、聲納等機敏設施，同時除了播放原型艦縮時建造影片，也披露船模、潛航、爆震等實驗過程，但影片中船殼組裝部分也打上馬賽克，媒體進入廠區也禁止直播、拍照，只能目視觀看潛艦外型；媒體要合影也只能在艦艏，台船與海軍嚴格管制，就是為了避免潛艦機敏資訊遭刺探。

總統府本次媒體邀訪，僅邀主跑總統府線的媒體，不主動邀專業的軍事線記者，據了解，就是為了避免電池和桅杆尚等「紅區設備」未裝配完成，而遭到媒體大作文章。

由於中國阻撓我國從國際市場取得潛艦生產零組件，為防止機密外洩，經過立院3次秘密專案報告後，海軍選定2020年11月24日動工建造原型艦，9月28日舉行封殼下水儀式，下水後要再行泊港測試（HAT），2024年3月進行海上測試（SAT），預計2025年交付海軍。

▲蔡英文總統主持潛艦國造原型艦「海鯤號」命名暨下水典禮。（圖／軍聞社提供）
▲蔡英文總統主持潛艦國造原型艦「海鯤號」（舷號711）命名暨下水典禮。（圖／軍聞社提供）

▲潛艦國造原型艦介紹影片，船殼組裝部分打上馬賽克，防止洩密。（圖／軍聞社提供）
▲潛艦國造原型艦介紹影片，船殼組裝部分打上馬賽克，防止洩密。（圖／軍聞社提供）

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