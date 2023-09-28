桃園中秋連假垃圾正常收運 環保局呼籲烤肉賞月動手作分類
明（29）日起就是中秋節3天連續假期，桃園市環保局表示，市內各區清潔中隊在中秋連假期間比照平日，除10月1日（星期日）照例不收垃圾外，9月29日（五）中秋節當天、9月30日（六）仍維持正常收運。環保局也提醒民眾在賞月烤肉時可多選擇低碳食材與低碳排烤肉器具，務必做好垃圾分類，相關危險物品（如:瓦斯罐）應妥善處理，保護自己也保護清潔隊員。
記者李春台／桃園報導
環保局表示，中秋節是與家人、朋友一起賞月、烤肉的日子，但是過中秋也可以很環保，根據研究，木炭烤爐一小時產出的二氧化碳排放量約5公斤，而瓦斯烤爐二氧化碳排放量約是木炭烤爐的一半，此外每公斤的糧食（含蔬菜）產生二氧化碳排放量約為0.3至4公斤，每公斤的肉類產生二氧化碳排放量則高達7至60公斤，所以呼籲炭烤食品時多以蔬果為主並儘量使用瓦斯烤爐減少碳排量，並提醒民眾採購時應惜食、減量及減少使用一次性用品。
環保局指出，民眾在團圓烤肉之後，應將垃圾妥善分類回收，廚餘排出方式區分可回收廚餘（生、熟食物及其殘渣如文旦皮、剩食類）丟入廚餘桶回收而不可回收廚餘（蚌殼、蚵殼等硬質、柔韌類與其他難分解物）丟入一般垃圾。木炭、火種等易燃物使用完務必用水將餘燼澆滅降溫後再當垃圾丟棄；瓦斯罐等高壓瓶罐，回收前應確定罐內已排空，切勿敲打、壓扁、打洞等，一個小舉動就能保護清潔隊員，避免回收過程可能產生的爆炸危險。
環保局陳世偉局長也向清潔隊員們致上最深的敬意，感謝清潔隊同仁們犧牲與家人團聚的時間，為服務市民朋友及維護市容環境盡心盡力，連假期間垃圾量較大，請市民朋友在傾倒垃圾時多點耐心並給予清潔同仁們多點鼓勵。環境清潔稽查大隊也表示，為使市民更能精準掌握垃圾車抵達時間，隨時了解國定假日清運垃圾資訊，詳情可上桃市府環境清潔稽查大隊官方網站（https://route.tyemid.gov.tw/）查詢，或下載「桃園垃圾車」APP，最新訊息不漏接。