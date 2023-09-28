月餅、烤肉、柚子　腎臟病患貪吃恐加重病情

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大甲洗腎室的醫護人員，在中秋節前夕拿著賀卡及衛教單，向洗腎病友們祝中秋節快樂，同時對他們不斷提醒，中秋節飲食的注意事項，千萬要忌口，避免因為貪吃，吃進過多高磷、高鉀的食物，對病情加劇造成惡化，如果要吃應景食物，一定要淺嘗即可，更要依照醫師的囑咐。
陳采峯表示，腎臟病病友需要控制磷鉀及低蛋白飲食，避免腎臟無法有效排出造成負擔。中秋節應景的月餅，不論是標榜養生的堅果雜糧月餅，或是最受歡迎的蛋黃酥、綠豆椪等，因為通常都以高磷的紅豆、綠豆、棗泥等食材為主，腎友如果忍不住真的要吃，建議每次吃半個以下就好。
另外，應景的柚子含有豐富的鉀跟磷，腎臟病病友同樣不適合多吃，以免吃了以後腎臟無法有效排出，導致高血鉀、高血磷。如果家中應景烤肉，建議以吃豆干、雞肉、豬瘦肉的低脂肪食物為主，淺嘗即可，更要避免沾醬，因為烤肉醬通常比較鹹，含鹽量高，如果吃太鹹又喝入過多的水，水分沒有控制，對腎臟也是一大負擔。
陳采峯指出，如果想要以薄鹽醬油、低鈉鹽取代烤肉醬，更是不可以，因為該類醬料多數用鉀來取代鈉，經過燒烤及調味後，鉀跟磷的成分會大增，家人的好意反而會讓病情加重，在腎臟病逐漸惡化時，鉀離子跟磷離子排除能力會跟著下降，如果一不小心貪嘴，或是沒有遵照醫囑，很容易在中秋節多吃應景食物而造成腎臟更大的負擔。
陳采峯舉例，像是菇類的鉀每100克就含有318毫克，含量相當高，每100克蛤蠣的含磷量多達128毫克、含鉀量更高達628毫克，他強調，每年中秋節前夕都要特別提醒病患，千萬要忌口，別因為吃進過多含有鉀、磷的食物，恐怕會因此造成身體不適而昏倒送醫。