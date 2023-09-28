CSD中衛「大牌聯名月」十月登場 大獎連環抽並做公益
迎接光輝十月，CSD中衛邀請國際知名大牌舉辦「大牌聯名月」同慶。包括與雅詩蘭黛「粉紅絲帶乳癌防治宣導」、經典「哈利波特」、德國時尚品牌「＃DAMUR」以及日本高端牛仔品牌「江戶勝」等，攜手推出口罩與濕巾聯名禮盒。中衛宣佈，將提撥粉紅絲帶聯名商品銷售總額40%，預計一百萬元，捐贈「台灣癌症臨床研究發展基金會」，幫助台灣女性早日終結乳癌。
記者金武鳯/台中報導
歡慶光輝十月，中衛不止請來大牌輪番上陣，還將舉辦大獎連環抽，十月1～5日，活動首五日至康是美、博客來、momo等三大電商平台購買指定商品「CSD x #DAMUR SS24臺北時裝週限量聯名禮盒」，可連抽兩次大獎！先抽「頂級遊艇看秀雙人券」，幸運者可於10月15日登上豪華遊艇欣賞在水上移動的SS24臺北時裝週「＃DAMUR 品牌大秀」，之後還可再抽「大阪環球影城快速通關雙人票券」！
CSD中衛行銷部經理周令怡表示，如果來不及首五日購買，只要在10月31日前購買所有大牌月指定商品，包含「粉紅絲帶公益聯名濕巾」、「哈利波特－魁地奇」聯名口罩、「＃DAMUR棒球帽聯名口罩禮盒」及「江戶勝聯名口罩禮盒」。再至CSD中衛LINE官方帳號(ID：csd_taiwan)，留言輸入關鍵字：「大牌聯名月」，上傳購買發票(限電子發票及載具)，仍然有機會抽中價值1萬3千元的「大阪環球影城快速通關雙人券」。
CSD中衛連續三年與雅詩蘭黛集團「粉紅絲帶乳癌防治宣導活動」合作。繼2021及2022年推出聯名口罩，今年轉而結合W博拭濕巾類產品，推出「純水清淨棉」及「酒精濕紙巾」兩款公益限量款。經典粉紅色設計，加上顯著的粉紅絲帶標誌，讓消費者每一次使用，都能注意到粉紅絲帶，從而關心自已與周圍親朋好友的乳房健康，擴大防治宣傳效果。
周令怡說，中衛將提撥粉紅絲帶聯名商品銷售總額的40%，預計一百萬元，捐贈給「財團法人台灣癌症臨床研究發展基金會」，希望幫助台灣女性早日終結乳癌。10月24日雅詩蘭黛集團的粉紅絲帶乳房X光攝影專車，也將開至中衛彰化總部為女性同仁檢查，當日也訂為CSD粉紅關懷日，全體同仁將戴上粉紅絲帶一同響應。。