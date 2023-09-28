NBA／Damian Lillard為何願意轉戰公鹿 就是為了挑戰金塊Jokic
拓荒者球星Damian Lillard今天被交易到密爾瓦基公鹿隊，最大原因，根據他日前在直播所訪問時表示，他認為當今NBA最強的球員就是Nikola Jokic，因為他不但帶領金塊奪下隊史首冠，但他不是MVP，也沒有關係，他仍是最好的球員，而轉隊的決定，就是為了擊敗金塊。
記者吳政紘/綜合報導
Damian Lillard日前表示，76人中鋒Joel Embiid值得當選MVP，他認為Nikola Jokic帶隊打入總決賽，也證明了自己的價值，但Damian Lillard認為，Nikola Jokic可能是聯盟最好的球員，但最好的球員也不是總能贏得MVP。
如今Damian Lillard終於有機會在公鹿隊跟「字母哥」Giannis Antetokounmpo組成「超強隊」，衝擊總冠軍，而公鹿隊也可能要在這次把握住機會，因為Giannis Antetokounmpo也可能是最後一季留在公鹿。
Damian Lillard在這次交易中扮演主角，另外，太陽、拓荒者都要重建，但這筆交易達成之後，可能牽動76人、暴龍、熱火後續效應。