身分證拿出來！姓名對中1字buffet打74折 松葉蟹、戰斧牛吃到飽
兩大連假來臨，尤其雙十連假更達4天，最適合揪親友狂嗑吃到飽餐廳。台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳將於10月1日至10日推出「姓名地址對對碰」活動，凡六人(內)於午餐、晚餐餐期至敘日用餐，其中一位身分證姓名或地址內含「六(6)、福、萬、怡、敘、日、歡、慶、雙、十(10) 」其中一字或諧音字，即可享全桌優惠最低74折起暢享敘日自助百匯，包含爐烤美國肋眼牛排、清蒸松葉蟹與柏克金鮮釀生啤無限暢飲。台北國泰萬怡酒店的MJ Kitchen，則是將世界各地的經典菜色搬上自助餐檯，釋出「異國美食博覽會」主題新菜色。
記者葉盛耀/綜合報導
台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳亦將於10月5日推出全新一季主題餐檯「秋冬海陸盛典」，主打多款重量級肉類精選美饌，包含經過高溫火烤將肉汁鎖住的「炙烤澳洲戰斧牛排」、油脂奔放肉質細膩的「鹽之花牛小排」、辛香滋味濃厚的「韓式牛肉乳酪部隊鍋」等，亦同步推出「板煎天使紅蝦、清蒸松葉蟹」及假日暢吃的生食級干貝與生蠔。
原本位上方式的「清蒸松葉蟹」10月將持續供應至10月31日，並於假日提供餐檯無限暢吃，嚴選北海道進口松葉蟹，僅使用蒸烤箱清蒸30分鐘左右至肉質熟透，保留原始海水與螃蟹的鮮美滋味，本季再獨家合作軒尼詩雲霧之灣白酒與台階酒廠典藏紅酒暢飲優惠，暢飲優惠售價599元起，以上優惠均收原餐費一成服務。
台北國泰萬怡酒店的MJ Kitchen，則是將世界各地的經典菜色搬上自助餐檯，釋出「異國美食博覽會」主題新菜色，即日起，匯集全球的人氣料理，包含帕馬火腿蜜瓜、西班牙烤海鮮、星洲辣椒蟹、泰味檸檬魚、韓式蜂蜜洋釀炸雞、東京咖哩炸豬排等各國明星菜色，輪番上陣，且加值不另外加價。每位成人最低原價1,180元起，加入萬豪旅享家會員則可享有用餐8.5折優惠，每人餐價1180+10%~1380+10%元。