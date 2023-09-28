特企／《薑餅人王國》失落的黃金城市　與第四位上古英雄餅乾相遇

在全新登場的王國裡，講述了勇敢餅乾與朋友們在探險的過程中，千辛萬苦找到貪婪的黃金起司餅乾的故事，藉此圍繞在這個王國的秘密們也開始一一揭開神秘的面紗。透過消除與跑酷等不同類型玩法所構成的特別舞台，也讓玩家可以用不同的方式來了解最新的故事發展。
第四位上古餅乾「黃金起司餅乾」＆黃金樂園的守門員「巴斯克起司餅乾」
來自於上古國度的第四位上古餅乾「黃金起司餅乾」隆重登場。黃金起司餅乾為射擊型餅乾，使用「絕對者的光輝」技能時，當敵方數量為5個以上即可射出光輝之矛造成8回傷害，在敵方每減少1個時會增加1回傷害，至多可造成12回傷害。發動技能時，可蒐集富饒之光並對攻擊力最高的敵方射出絕對之矛給予傷害，並且當黃金起司餅乾在戰鬥中倒下時，可在一定時間內發動重新復活的技能。
一同登場的「巴斯克起司餅乾」是超級稀有等級的突襲型餅乾，也是黃金起司王國忠心耿耿的守門大將。透過「黃金城市守護者」技能，地面會升起巨大的石頭對敵方造成範圍性傷害。升起的巨大石頭爆炸後會使敵方昏眩並產生額外傷害。特徵是與黃金起司餅乾一起戰鬥時會使傷害抵抗增加。
全新賽季「黃金起司王國錯誤偵查隊」一起擊敗各種怪物來修復BUG吧！
新增透過對抗在黃金起司王國各處蜂擁而上的怪物，來獲得分數的「黃金起司王國錯誤偵查隊」遊戲內容；玩家需要透過與怪物們的戰鬥，來抓出在王國的地下礦山裡每天發生的未知錯誤。
在黃金起司王國錯誤偵查隊裡，系統將隨機分配5隻有著固定等級及階級的活動賽季專用餅乾。戰鬥途中，如隊伍到達餅乾變更區域，將提供能讓1個存活的餅乾變更為其他餅乾的機會。在戰鬥中打倒怪物，即可獲得修復BUG點數，並在集滿計量條時可以選擇任一種效果進行修復，可以配置隊伍進行策略性的遊玩。本次黃金起司王國錯誤偵查隊會由兩季的賽季組成，每一賽季專用的餅乾與技能預計也會有所不同。
此外在這次的更新中也新增了「富饒起司拼盤休息站」主題因緣大廳、黃金起司王國主題建築造型、超級稀有等級寶物、商店版面優化等多樣的改版內容。
充滿黃金的富饒領土，不是黃金起司餅乾一個國王就能有效率治理的！黃金起司餅乾手下有一群能力高超又忠心耿耿的大臣們，就好像每一間公司都有著各種辛勤的員工們天天認真工作。為紀念黃金起司王國全新登場，官方特別製作了《CookieRun》薑餅人王國職場社畜日常LINE貼圖，辦公室內常聽到的「今天吃什麼？」或是月底即將「吃土」、今天「不想上班」！每天「摸魚」的「薪水小偷」，使用貼近日常生活的超實用職場貼圖，讓上班族圍繞在黃金起司王國的富饒之光底下吧！
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