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竹縣衛生局中秋複合式專案　查驗54件結果出爐

▲新竹縣政府衛生局針對節慶食品店家產品完成抽驗，共查驗54件，其中1件綠豆椪防腐劑不符規定，已立即令業者下架該產品。（圖／新竹縣政府提供）
▲新竹縣政府衛生局針對節慶食品店家產品完成抽驗，共查驗54件，其中1件綠豆椪防腐劑不符規定，已立即令業者下架該產品。（圖／新竹縣政府提供）

記者李春台／桃園報導

中秋節是國人重要傳統節日之一，因應佳節到來，為確保民眾安心食用月餅、烤肉食材等各類中秋應景食品，新竹縣政府衛生局今年7月至8月執行「112年度中秋複合式專案」，針對節慶食品店家產品完成抽驗，共查驗54件，其中1件綠豆椪防腐劑不符規定，已立即令業者下架該產品，縣府會持續加強稽查，守護縣民食安，同時呼籲民眾不要購買來源不明的食品。

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衛生局表示，專案針對中秋節的節慶食品源頭製造業、市售應景食品販售業及餐飲業等加強稽查抽驗，檢驗項目包含防腐劑、甜味劑、衛生標準、著色劑、動物用藥、農藥殘留、環氧乙烷、重金屬及非法添加物等。相關抽驗結果亦公告於衛生局業務專區-食品藥物業務-食品安全衛生抽驗項下，查詢網址https://gov.tw/qS9。

衛生局指出，共查驗54件產品，包含27件中秋月餅產品(含各式月餅、綠豆椪、鳳梨酥、鹹蛋黃及烘焙餡料等)、4件烤肉調味醬及23件常見烤肉用、應景食材(含肉品、海鮮、蔬菜等)。其中發現1件「綠豆椪」防腐劑超標，檢出防腐劑己二烯酸1.3g/Kg與規定(1.0)不符，立即令販售地點業者下架，並移請源頭所轄衛生局辦理後續。

衛生局呼籲食品業者應落實自主管理，確保製售食品符合食品安全衛生管理法相關規定，並提醒民眾，選購食品時應購買有信譽產品，不購買來源不明之食品、醬料，從事烤肉活動時，應注意烤肉食材保存、冷藏(攝氏7度c以下)，並於效期內食用完畢，同時注意預防食品中毒發生及遵守五要原則「要洗手、要新鮮、要生熟食分開、要徹底加熱、要低溫保存」，以確保產品的新鮮及食用的衛生安全，以保障自己的健康。

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