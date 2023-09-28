中國十一連假遊韓夯！使館警告「理性應對不友善現象」、謹慎整容
中國即將迎來「十一」長假，由於今年剛好碰上中秋節假期，因此結合成長達8天的「黃金周」，中國民航局更預估，假期將有高達2100萬名旅客搭機赴海外旅遊。對此，中國駐韓大使館也提醒中國公民，到了韓國要「理性應對不友善現象」、警惕強制消費的「低價跟團遊」、慎防電信詐騙以及「幽靈手術」的整形整容陷阱等。
國際中心楊智傑／綜合報導
這次的「十一長假」黃金周是今年中國最長的連續假期，中國海外旅遊的機票、跟團行程也吸引不少民眾搶購，其中飛往韓國的熱門航線機票價格也不斷攀升。中國駐韓國大使館周三（27日）提醒，中韓兩國雖然文化相近，但法律法規仍不盡相同，提醒中國遊客在韓國千萬不可以作出對人拍照、偷拍他人、亂丟廢棄物、在室內等禁煙區吸煙、橫越馬路等行為。
大使館強調，要「理性應對當地可能出現的不友善現象」，並盡量迴避、遠離遊行示威等聚眾活動，避免前往其他人員集中地區；同時也提到如果遊客遇到「挑釁和不公正待遇」時，要保持理性和冷靜，盡量避免發生口角和肢體衝突，注意蒐集證據、及時報警，透過合法手段表達訴求和維護自身權益，並呼籲遊客在公共場合注意言談舉止，遵守公共秩序，展現良好形象。
對於選擇跟團行程遊韓的中國遊客，中國駐韓使館也提醒，「務必謹慎選擇旅行社和旅遊線路，警惕包含強制消費的不合理『低價遊』，謹慎因遭遇強制購物陷入旅遊糾紛，影響旅遊體驗。建議積極考慮購買人身意外保險，及時將旅遊路線、規劃等告知家人。」
此外，近年來有不少外國人赴韓進行醫美整形，但中國今年三月左右傳出有不少中國民眾捲入醫療糾紛，遇到麻醉後換人執刀的「幽靈手術」陷阱等等，因此中國駐韓大使館也提醒遊客，要謹防電信詐騙，切勿參與賭博，謹慎整容整形。