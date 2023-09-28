李亦伸專欄／想不到吧！Damian Lillard去了公鹿

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公鹿拿下小李，美國賭城盤口馬上變天，公鹿爭冠排名躍升第一，衛冕軍金塊掉到第二，塞爾蒂克排第三。
這筆NBA季前最震撼三方交易內容是：
公鹿接收：Damian Lillard。
拓荒者拿下：Jrue Holiday、Deandre Ayton、Toumani Camara、2029首輪、2028和2030選秀權互換。
太陽接收：Jusuf Nurkic、Grayson Allen、Nassir Little、Keon Johnson。
公鹿積極做出「改變」
公鹿連續兩年摸不到東冠，除了傷病，關鍵球缺少一張王牌，Giannis Antetokoumpo過去兩年儘管還是打出年度MVP超凡數據和攻防統治力，但Giannis可以「放投」就是公鹿在關鍵第四節和搶七大戰無解「絆腳石」。
Giannis還會進化，投籃也會進步，但他在進攻端永遠會被「放投」，公鹿需要另一個持球點、單打高手，能負責投進關鍵決勝一擊的大心臟王牌。或許擅長投關鍵球，三分外線超凡，個人持球和單打、投籃都是聯盟一線精英殺手的Damian Lillard就是Giannis和公鹿最完美奪冠拼圖。
我的評論：我並不認為Damian Lillard會比Jrue Holiday更適合公鹿，比組織、控場、防守、對位能力，Jrue Holiday都是更出色團隊球員，公鹿如果需要打到Damian Lillard扮演終結比賽角色，那公鹿和Giannis也沒什麼戲好唱了。
過去兩年Jrue Holiday的進攻、單打和投籃都取得相當進化和穩定，這是公鹿根本沒想到，甚至完全放棄的重點。
對Damian Lillard來說，加入公鹿比去熱火更有奪冠機會，他贏得一切。
拓荒者拿到完美交易「籌碼」
拓荒者保持耐心終於有了完美回報，熱火報價肯定不如這一包，暴龍能給的，也改變不了拓荒者。
Jrue Holiday是完美帶隊指揮官，Deandre Ayton是明星級先發中鋒，擋拆、順下、禁區攻防、速度都比Jusuf Nurkic更高一個檔次，兩人都處於生涯顛峰，拓荒者先發組合，打法戰術，經驗防守，關鍵擋拆進攻都得到完美提升和改變。
拓荒者需要打出更完美防守，拿下這一包簡直是完美「蛻變」，接下來再出手一些出輕、潛力球員，換來更多首輪，累積未來資產和每年補強天賦空間。
我的評論：拓荒者是這筆三方交易最大贏家，如果拓荒者教練Chauncey Billups真那麼會調教防守，那拓荒者這一季就會翻身，成為西區季後賽球隊。
太陽真不知道他們想「幹什麼」
太陽對Deandre Ayton的厭惡和反感已經無法挽回，這是太陽非送出Ayton不可的關鍵。
但太陽的操作和選項真的很「失智」，Jusuf Nurkic攻防兩端都打不出Deandre Ayton的攻防和作用，除非太陽教練Frank Vogal能把太陽防守效率調整到聯盟前五，否則太陽會是這筆三方交易最大輸家。
我的評論：太陽超凡天賦和球星組合，在賭城奪冠盤口還是排第四，比湖人、勇士還高，我能理解，但我始終不看好太陽爭冠，經過這筆交易，太陽戰力和團隊會不會更好，我還是沒有信心。
太陽如果拿下的是Jrue Holiday，很可能還有轉身機會