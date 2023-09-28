謝祖武兒愛上大15歲姐姐 謝展榮《有生之年》告白孫可芳遭甩巴掌
謝祖武的20歲兒子謝展榮在八大影集《有生之年》飾演吳慷仁侄子，鼓起勇氣向暗戀的35歲大姐姐孫可芳表白，卻慘遭對方甩巴掌。謝展榮談到這場戲，「大概拍了6、7次，每次都是真的來。」拍攝到3、4次的時候，導演要他臉頰冷卻5至10分鐘，謝展榮笑說：「當下臉紅不是害羞，是被打。」
記者蔡依庭／綜合報導
謝展榮戲劇處女作獻給《有生之年》，飾演鄭元暢、方志友的兒子，劇中因為網路交友喜歡上「紅茶妹」孫可芳，佯裝騙稱與對方同齡，為了初次見面，還向大伯吳慷仁尋求幫忙。謝展榮坦言，現實中不會考慮姐弟戀，而談到喜歡的類型，他卻感嘆，「可能就單純一點的戀愛關係，對於長相，從很久之前就沒有再要求了。」他也從未接觸過網路交友。
本週劇情最新進展，謝展榮試圖要告訴孫可芳自己的真實身分，但一開口就被甩了一巴掌。謝展榮擔心假打看起來不夠自然，所以就真打，但目前他看自己的演出還不是很習慣「怪怪的」，需要心理建設。
謝展榮劇中詮釋多愁又煩惱的少年，與他本人個性蠻相近，「很容易想太多，例如事情不在能力所及的範圍，無力去改變的事情上，這方面我跟角色很像。」未來有機會，他想拍動作片、吊威牙，或者有武打、爆破戲，「我沒有資格去挑，每一種劇種都很有興趣，懷抱無比的希望。」《有生之年》每週日晚間8點在八大戲劇台全台首播。