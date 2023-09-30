杭州亞運／梁恩碩雙打鍍2銀！網球小鋼砲曾是鋼琴好手？

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2018年梁恩碩參加澳洲網球公開賽青少年組賽事，霸氣奪下單打、雙打冠軍，成為臺灣首位在大滿貫青少年組女子單打奪冠的球員，也是繼2004年詹詠然後，臺灣網壇第二位在澳網青少年女雙項目封后的球員。
同年她首度挑戰WTA巡迴賽，在單打會內賽以挑戰者的姿態拍落地主中國選手鄭嫵雙，當時17歲10個月的年紀，成為繼謝淑薇、詹詠然之後，第三年輕拿下WTA會內賽首勝的台灣女子選手。並在16強賽擊敗泰國選手普莉普耶珂，雖下一輪吞敗，但首度參賽繳出八強成績。
梁恩碩目前世界排名單打第285名，在世界及全國排名都僅僅次於楊亞依，是台灣目前位列第二的網球女子選手，曾在2019年5月13日單打第150名，是她生截至目前生涯最高排名，雙打排名則是第186名。
上一屆雅加達亞運，梁恩碩在單打項目鍍銅，是台灣當時睽違60年再度贏得亞運網球女單獎牌，今年2021成都世大運她也拿下銅牌，此次亞運她奪下女子雙打及混合雙打銀牌，可謂是錦上添花。
梁恩碩本屆亞運會搭檔分別是李亞軒及黃琮豪。今年28歲的李亞軒出生在網球世家，自小就跟網球結下不解之緣，弟弟李冠毅及妹妹李亞芯也都是我國網球好手，國家級網球教練李春秋正是他們的叔叔，一家都是「練武奇才」，叔姪還曾同時獲頒傑出運動員及傑出教練獎。
李亞軒在ITF國際網球巡迴賽女子單打拿下超過十座冠軍，2011年世青女子隊世界組第六名，她過去連三屆世大運拿下2金3銀成績，世界排名單打部分生涯最佳名次是2016年創下的第186名，雙打生涯最高是2017年所寫的第138名，現在世界排名單打則分別是第379名及第344名，國內排名是第4名及第10名。
24歲的黃琮豪，在今年成都世大運與許育修合拍奪下男子雙打金牌，男團金牌他也有貢獻一份心力。
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