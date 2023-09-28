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公費流感疫苗10月2日開打　竹縣加碼中小學教職員工免費接種

▲今年公費流感疫苗10月2日起分2階段施打，縣長楊文科今天也宣布，自112學年度起全面提供「公私立中小學教職員工」免費流感疫苗施打。（圖／新竹縣政府提供）
▲今年公費流感疫苗10月2日起分2階段施打，縣長楊文科今天也宣布，自112學年度起全面提供「公私立中小學教職員工」免費流感疫苗施打。（圖／新竹縣政府提供）

記者李春台／新竹報導

秋冬為流感流行期，今年公費流感疫苗10月2日起分2階段施打，新竹縣政府衛生局採購15萬劑流感疫苗，供應公費施打對象。縣長楊文科表示，為讓校園防疫更完善，今天宣布自112學年度起全面提供「公私立中小學教職員工」免費流感疫苗施打；另今年10月2日擴大65歲以上民眾接種1劑13價結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV13）及1劑23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗（PPV23）疫苗政策，提供長者更完整的免疫保護力。

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衛生局表示，公費流感疫苗分2階段開打，第1階段自10月2日起，公費對象為65歲以上長者、安養長照機構、19至49歲高風險慢性病（含BMI≧30）、重大傷病及罕見疾病患者、滿6個月以上幼兒至學齡前幼童、國小、國中、高中、高職、五專一至三年級學生、醫事人員及衛生等防疫相關人員、禽畜養殖業及動物防疫相關人員、孕婦、6個月內嬰兒之父母、幼兒園托育人員、托育機構專業人員及居家托育人員（保母）。第2階段開放50至64歲，無高風險慢性病的民眾接種，將從11月1日起實施。

教育局表示，為了提升校園師生保護力，竹縣再加碼編列約142萬元經費採購流感疫苗，讓50歲以下的公私立中小學教師、職員工可免費接種流感疫苗，受惠人數4428人。自10月2日起，搭配學生流感疫苗校園集中接種期程，併同辦理，讓教師可就近施打，減少調課不便。

衛生局也提醒，若不符合公費對象的民眾想要接種流感疫苗，可自費到縣內46家有提供自費醫療院所，並請民眾事先電話詢問及預約，以免白跑一趟。

另外，配合中央擴大65歲（47年以前出生）以上民眾接種肺炎鏈球菌疫苗政策，分三階段公費接種1劑PCV13及1劑PPV23疫苗，符合對象請攜帶健保卡及身分證件儘速至合約院所預約接種。

第一階段（10/2起）：曾接種過PCV13(或PCV15)且間隔至少1年者(高風險對象間隔至少8週)，可公費接種1劑PPV23。

第二階段（11/27起）：從未曾接種過PCV13(或PCV15)及PPV23者，可公費接種1劑PCV13；間隔至少1年後(高風險對象間隔至少8週)再公費接種1劑PPV23。

第三階段（12/25起）：曾經接種PPV23且間隔至少1年者，可公費接種1劑PCV13。

楊文科提醒鄉親，記得帶家中長輩、孩童到附近醫療院所進行施打，維護家人健康，今年新竹縣成人流感疫苗接種合約醫療院所有74 家、幼兒流感疫苗接種合約醫療院所有52家，社區設站、衛生所夜間及假日設站目前已達160場，另長者肺炎鏈球菌疫苗有32家合約醫療院所，只需攜帶健保卡及身分證件(兒童健康手冊、戶口名簿或居留證）等相關證件，即可至合約院所接受公費的季節流感疫苗或肺炎鏈球菌疫苗接種。

衛生局表示，依據中央建議流感疫苗與COVID-19疫苗、流感疫苗與肺炎鏈球菌疫苗可同時接種，民眾可依其需求選擇同時可施打在不同手臂上或間隔一段時間接種。新竹縣112年流感疫苗合約院所名單可上新竹縣衛生局查詢，為節省等候排隊的時間，民眾也可先向合約院所預約。

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