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天后闆妹砸百萬邀Ella當代言人！營業額超驚人　「2天賺2.2億元」

▲天后闆妹日前砸下百萬邀請Ella當產品代言人，營業額超級驚人，2天就賺了2.2億元。（圖／記者陳明中攝影）
▲天后闆妹日前砸下百萬邀請Ella當產品代言人，營業額超級驚人，2天就賺了2.2億元。（圖／記者陳明中攝影）

記者詹鎰睿／台北報導

知名直播主「天后闆妹」今（28）日與孫協志、人氣YouTube「Shine」跨界聯手主持新節目《開箱大學堂》，還被孫協志以「大開眼界」來形容天后闆妹的事業，談到先前砸下百萬邀請到Ella陳嘉樺來擔任產品代言人一事，天后闆娘竟輕鬆表示，2天的營業額就有2.2億，當場嚇壞眾人。

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孫協志笑說，這次能和天后闆妹、Shine跨界合作非常榮幸，「網路上還有誰比他們更受矚目呢？」並稱讚兩位女主持人，第一次錄影就給了她們很高的評價，學習能力又快，還能在節目上迅速找到自己的定位。

▲（圖／記者陳明中攝影）
▲孫協志稱讚天后闆妹、Shine學習很快，很快就在節目找到定位。（圖／記者陳明中攝影）
天后闆妹坦言，一開始接到節目邀約「其實是抗拒的」，畢竟電視圈與直播產業有很大區別，會讓她緊張又有壓力，深怕自己表現不好，結果一來錄影就覺得好喜歡。

聊到今年的中秋節賺多少？天后闆妹表示，自己沒有特別關注，僅說這次請到Ella來擔任產品代言人一事，光是2天下來的營業額就進帳2.2億元，隨後又拜託大家不要寫她金錢這方面，就怕新聞底下又有酸民攻擊。

不過，天后闆妹也說，她現在真的完全不看負面言論，也從不看自己的新聞，選擇視而不見。一旁孫協志見狀則補充金句，「現在是大家都可以說話的時代，如果你看了心情會被影響，就不要看，如果愛看，就不要被影響。」期待節目未來越做越好。

▲（圖／記者陳明中攝影）
▲Shine（左起）、孫協志、天后闆妹共同主持新節目《開箱大學堂》。（圖／記者陳明中攝影）

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