登革熱疫情嚴峻網友跪求防蚊方法 都市傳說再次上榜

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有網友在「Dcard」發文表示，登革熱又出現了！蚊子其實蠻厲害，等到開始癢之後，才知道「ㄛＸ剛剛牠來過了！」。但點蚊香放家裡太薰，放室外也常發現有蚊子破防侵入，有沒有好方法可以避免被蚊子煩啊？
有人留言表示，蚊子討厭薄荷味道！薄荷油 、白花油、天竺葵油這類型的，大概蚊子都會怕，點這些比蚊香舒服吧？也有人說，白花油點進去抹布水來擦家具，「我看我外婆家都這樣」。有網友建議，擦些樟腦在門窗旁邊，或是使用香茅類噴霧。穿長袖也是一種方式，「用白花油壓~~蚊子不喜歡那個味道，真的被咬還能來拿止癢」。
歪樓言論也不少，「把身體倒滿白花油或薄荷油試試看，蚊群會直接散開」、「不要開門開窗啊」、「把B群放在水裡，蚊子會自己進去游泳」。
不過政府機關、學者並不支持網友論點。中興大學昆蟲學系助理教授乃育昕表示，可將含DEET（diethyltoluamide）成分的防蚊液噴在衣物上，效果可達3、4小時。在家中可使用捕蚊燈、電蚊香、傳統蚊香來滅蚊或驅蚊；紗窗該注意有無破洞，防止蚊蟲闖入。
台南市衛生局也說，建議需長時間待在戶外或至蚊蟲較多的地方時，應優先選用有「藥品許可證」之防蚊液，上有衛生福利部核准字號，正常使用不致產生毒性，可影響蚊蟲嗅覺，藥效可維持數小時。市面上香茅精油、檸檬胺精油等噴霧或手環，防蚊效果並未經確認，且具揮發性，作用短暫，需時常補充。
南市府登革熱防治中心主任蘇世斌強調，沒有病媒蚊就沒有登革熱，落實孳清才是登革熱防治的重中之重，單靠政府的努力成效有限，呼籲市民務必巡視家戶內外環境，確實巡、倒、清、刷，才能徹底杜絕登革熱疫情傳播風險。
蘇世斌呼籲，民眾應加強自身防蚊措施，盡量穿著淺色長袖長褲，適時使用政府許可的防蚊藥劑，如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛、骨頭痛、出疹等疑似登革熱症狀應立即就醫並主動告知旅遊史。