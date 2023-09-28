樂高迷快來！全台最大樂高「未來概念店」進駐義享

黑色浪潮來襲 燒肉Smile中科店打造極黑主題中秋節開幕

▲全台僅有的極黑主題燒肉餐廳。以黑色為主要色調，白色、灰色和銀色營造一種極簡主義和前衛氛圍。（圖／築間餐飲集團提供）
▲全台僅有的極黑主題燒肉餐廳。以黑色為主要色調，白色、灰色和銀色營造一種極簡主義和前衛氛圍。（圖／築間餐飲集團提供）

記者金武鳯/台中報導

築間餐飲集團看好台中中科商圈消費潛力，繼全台最大築間幸福鍋物台中中科店進駐後，旗下網路人氣TOP1個人燒肉品牌「燒肉Smile」也跟進插旗，29日中秋節當天開幕，搶搭中秋節全民瘋烤肉風潮，首三天於店內用餐，有機會獲免費「Smile挽肉」乙份，每日限量100份。

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中秋節開幕的「燒肉Smile」台中中科店，突破原有設計風格，邀請知名周易大師打造全台僅有的極黑主題燒肉餐廳。以黑色為主要色調，白色、灰色和銀色營造一種極簡主義和前衛氛圍，再於用餐環境中，點綴綠色植物為黑色現代設計風空間，增添綠意生氣和自然感，緩和過於冷洌氛圍，帶給消費者驚艷感受。

燒肉Smile中科店占地74坪、規劃76個座位，用餐座位區則規劃單人、雙人、四人及六人座位，專屬個人烤爐座位設計，即使是一個人也能輕鬆開烤。除了看好個人燒肉商機外，更看準了宵夜市場的商機。營業時間從上午11點一直營業到凌晨4點，連續17小時不打烊，為的就是提供顧客彈性用餐時間選擇，最特別的是，即使是一個人，也可以享受大啖燒肉幸福感。

▲歡慶開幕推出限定「黑魂炭香霜淇淋」，29日開幕至10月底於店內用餐，就有機會免費品嚐。（圖／築間餐飲集團提供）
▲歡慶開幕推出限定「黑魂炭香霜淇淋」，29日開幕至10月底於店內用餐，就有機會免費品嚐。（圖／築間餐飲集團提供）
「燒肉Smile」主打個人式燒肉套餐，除了嚴選肉品外，每份套餐均附越光米飯、獨家海老味噌湯，配菜及醬料部份則有韓式泡菜、秘製椒鹽蔥鹽、秘製燒肉醬及七味粉，自助吧則提供多款野菜沙拉及飲料自助無限放題，套餐只要單人消費滿500元，即可免費將越光米飯，升級為「蔥花玉子拌飯」或「蔥油拌飯」。

▲「燒肉Smile」主打個人式燒肉套餐，即使是一個人，也可以享受大啖燒肉幸福感。（圖／築間餐飲集團提供）
▲「燒肉Smile」主打個人式燒肉套餐，即使是一個人，也可以享受大啖燒肉幸福感。（圖／築間餐飲集團提供）
燒肉Smile推出多達25款套餐供選擇，其中「特選A5和牛」套餐，不到仟元就可以輕鬆品嚐，人氣燒肉套餐「Smile盛合套餐」主餐，則包含有牛小排、橫膈膜、烏骨雞肉、松阪豬、鮮蝦、北寄貝、海鱸魚，共7款海陸食材一次滿足，針對宵夜時段特別推出「Smile夜食套餐」，供應時段為每日晚上10過後。歡慶開幕推出限定「黑魂炭香霜淇淋」，29日開幕至10月底於店內用餐，就有機會免費品嚐。

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