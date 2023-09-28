黑色浪潮來襲 燒肉Smile中科店打造極黑主題中秋節開幕

我是廣告 請繼續往下閱讀
燒肉Smile中科店占地74坪、規劃76個座位，用餐座位區則規劃單人、雙人、四人及六人座位，專屬個人烤爐座位設計，即使是一個人也能輕鬆開烤。除了看好個人燒肉商機外，更看準了宵夜市場的商機。營業時間從上午11點一直營業到凌晨4點，連續17小時不打烊，為的就是提供顧客彈性用餐時間選擇，最特別的是，即使是一個人，也可以享受大啖燒肉幸福感。
「燒肉Smile」主打個人式燒肉套餐，除了嚴選肉品外，每份套餐均附越光米飯、獨家海老味噌湯，配菜及醬料部份則有韓式泡菜、秘製椒鹽蔥鹽、秘製燒肉醬及七味粉，自助吧則提供多款野菜沙拉及飲料自助無限放題，套餐只要單人消費滿500元，即可免費將越光米飯，升級為「蔥花玉子拌飯」或「蔥油拌飯」。
燒肉Smile推出多達25款套餐供選擇，其中「特選A5和牛」套餐，不到仟元就可以輕鬆品嚐，人氣燒肉套餐「Smile盛合套餐」主餐，則包含有牛小排、橫膈膜、烏骨雞肉、松阪豬、鮮蝦、北寄貝、海鱸魚，共7款海陸食材一次滿足，針對宵夜時段特別推出「Smile夜食套餐」，供應時段為每日晚上10過後。歡慶開幕推出限定「黑魂炭香霜淇淋」，29日開幕至10月底於店內用餐，就有機會免費品嚐。