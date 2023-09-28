政院加碼護理夜班獎勵自家人不挺　綠委轟：荒唐政策！

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對於政府推行政策，擔任台灣護理學會理事長暨民進黨不分區立委陳靜敏卻表示，12項精進策略大利多，但細節執行藏隱憂，認為護理全體要加薪，不是爭吵及分裂，呼籲推行前要再跟護理界進行更多的對話，不要貿然施行，以免引起更大的問題。
陳靜敏表示，額外補助增加夜班津貼，但難道白班護理師不辛苦嗎？病人24小時照顧不間斷，小夜班、大夜班護理師犧牲原本規則的睡眠時間照顧病人，確實應得該有的補貼。但若以實際臨床第一線狀況，白班其實是最多治療處置，也是三班中最忙碌的。
陳靜敏說，包括醫師醫囑的更改及處理、送病人檢查、執行處置、手術前後準備照顧、收入新病人、病人出院等大多皆發生於白班，如果說夜班是提燈守護著病人的天使，白班則是8小時不斷戰鬥的陀螺。一樣是護理師，在政府的美意下，為何白班的護理人員未受到應有的福利提升呢？
陳靜敏表示，若從實際數據面來看，依據勞動部職業類別薪資的公告，護理人員每月經常性薪資由2011年的3萬7451元到2022年47716元，漲幅27.4%，而以公立醫療機構護理夜班費支給標準，小夜班由平均400元成長至640元，大夜班由550元成長至815元，漲幅從48至60%。以包班來說，現行小夜班及大夜班護理師每月大約可以多領12800元至16300元的夜班津貼，若再加上夜班費獎勵金，20天的大夜班可以增加約2萬元的薪水，而白班及大夜每月的實領薪資將差異3萬6000元，幾乎逼近一位護理師的平均薪資，那護理師將都湧入去搶夜班的職缺，更可能造成護理師管控及排班上的困難並造成士氣分裂，批評「這是甚麼荒唐的政策！」
陳靜敏說，自己將持續不懈的倡議及督促下，政府有處理護理困境的美意絕對值得肯定，但請務必要將錢用在對的地方，用在刀口上。本次公告的政策多屬於中長程的規劃，但眼前護理缺口、職場環境惡化更需要政府的及時雨，大小夜班的津貼可能更造成 護理同業間的相對剝奪感，強力呼籲，請行政院及各部會能再進行檢討，在這迫切的時間，給予護理師即時的挹注，喊話陳建仁與薛瑞元 ，「不要再這樣閉門造車，推出這種不能改善現況的政策」。