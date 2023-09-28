不滿藍營放話！柯文哲飆「去死吧」　朱立倫：放話絕不來自國民黨

政院加碼護理夜班獎勵自家人不挺　綠委轟：荒唐政策！

▲行政院拍板加碼護理大小夜班獎勵，民進黨不分區立委暨台灣護理學會理事長陳靜敏也不挺，喊話陳建仁「全體要加薪」。（圖／翻攝自陳靜敏臉書）
▲行政院拍板加碼護理大小夜班獎勵，民進黨不分區立委暨台灣護理學會理事長陳靜敏也不挺，喊話陳建仁「全體要加薪」。（圖／翻攝自陳靜敏臉書）

記者陳威叡／台北報導

行政院會今（28）日通過「護理人力政策整備計畫」，將加碼護理師大小夜班獎勵金，若是在醫療中心執勤大夜將可領千元夜班費獎勵，預計將在明年上路。對此台灣護理學會理事長暨民進黨不分區立委陳靜敏質疑，若夜班是提燈守護著病人的天使，白班則是8小時不斷戰鬥的陀螺，在政府的美意下，為何白班的護理人員未受到應有的福利提升，砲轟是荒唐政策，呼籲院長陳建仁與衛福部長薛瑞元，「不要再這樣閉門造車，推出這種不能改善現況的政策」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
行政院會今日通過「護理人力政策整備計畫」，12項精進策略中包含護理人員夜班費獎勵，說明將加碼護理師大小夜班獎勵金，依照服務單位與大小夜班，獎勵金從400元至1000元不等。

對於政府推行政策，擔任台灣護理學會理事長暨民進黨不分區立委陳靜敏卻表示，12項精進策略大利多，但細節執行藏隱憂，認為護理全體要加薪，不是爭吵及分裂，呼籲推行前要再跟護理界進行更多的對話，不要貿然施行，以免引起更大的問題。

陳靜敏表示，額外補助增加夜班津貼，但難道白班護理師不辛苦嗎？病人24小時照顧不間斷，小夜班、大夜班護理師犧牲原本規則的睡眠時間照顧病人，確實應得該有的補貼。但若以實際臨床第一線狀況，白班其實是最多治療處置，也是三班中最忙碌的。

陳靜敏說，包括醫師醫囑的更改及處理、送病人檢查、執行處置、手術前後準備照顧、收入新病人、病人出院等大多皆發生於白班，如果說夜班是提燈守護著病人的天使，白班則是8小時不斷戰鬥的陀螺。一樣是護理師，在政府的美意下，為何白班的護理人員未受到應有的福利提升呢？

陳靜敏表示，若從實際數據面來看，依據勞動部職業類別薪資的公告，護理人員每月經常性薪資由2011年的3萬7451元到2022年47716元，漲幅27.4%，而以公立醫療機構護理夜班費支給標準，小夜班由平均400元成長至640元，大夜班由550元成長至815元，漲幅從48至60%。以包班來說，現行小夜班及大夜班護理師每月大約可以多領12800元至16300元的夜班津貼，若再加上夜班費獎勵金，20天的大夜班可以增加約2萬元的薪水，而白班及大夜每月的實領薪資將差異3萬6000元，幾乎逼近一位護理師的平均薪資，那護理師將都湧入去搶夜班的職缺，更可能造成護理師管控及排班上的困難並造成士氣分裂，批評「這是甚麼荒唐的政策！」

陳靜敏說，自己將持續不懈的倡議及督促下，政府有處理護理困境的美意絕對值得肯定，但請務必要將錢用在對的地方，用在刀口上。本次公告的政策多屬於中長程的規劃，但眼前護理缺口、職場環境惡化更需要政府的及時雨，大小夜班的津貼可能更造成 護理同業間的相對剝奪感，強力呼籲，請行政院及各部會能再進行檢討，在這迫切的時間，給予護理師即時的挹注，喊話陳建仁與薛瑞元 ，「不要再這樣閉門造車，推出這種不能改善現況的政策」。

行政院拍板加碼護理夜班費獎勵　上限千元、最快明年上路

估2030國內護理短缺7萬人　行政院擬提高獎勵福利留才

醫護政見引討論　賴清德向行政部門喊話「替護理人員加薪」

擴大護理系所名額！護師工會抨賴清德說幹話、職場環境差才是重點

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞