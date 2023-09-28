男曬「綠雞蛋照」被送辦！王鴻薇怒批：難道是妨害農業部名譽？
近日有名網友在網路上曬出「黑綠色雞蛋」照片，質疑「請問這是進口雞蛋嗎」，引發民眾恐慌，農業部因此迅速報案，盼查明真相，北市警方也迅速查緝該網友到案，並以「妨害名譽」罪嫌送辦。對此，國民黨立委王鴻薇今（28）日怒批，自己遭恐嚇一案辦了兩個月還沒破案，質疑這就是政府的效率嗎？怒批「妨害名譽是妨害誰的名譽？究竟是農業部還是蛋商？」。
記者林怡昕／台北報導
網路上有名謝姓男子日前在臉書曬出一張照片，指出自己在超市買蛋品後，打開雞蛋卻發現呈「黑綠色」，並提到該盒雞蛋標示是10月7日到期，質疑「請問這是進口雞蛋嗎？」
針對網傳「黑綠蛋」照片引發民眾恐慌，農業部表示，因尚無法證實雞蛋來源，為防杜有心人士散播假訊息造成消費大眾恐慌，決定向警方報案。
北市警方今天也指出，在接獲農業部報案後，在昨天深夜11時循線查緝貼文的謝姓男子到案，謝男聲稱沒有造假，警方將持續調查釐清，製作筆錄後，依「妨害名譽」罪嫌將謝男函送台北地檢署偵辦。
對此，王鴻薇今天在臉書發文痛批，影射巴西進口蛋「綠色臭蛋」馬上就被抓，但自己報案被恐嚇兩個月了還沒辦法破案，質疑「這就是政府給我們的效率？」她也說，妨害名譽是妨害誰的名譽？究竟是農業部還是蛋商？