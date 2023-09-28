杭州亞運熱門看點出爐！ 柔道男神楊勇緯摘金讓人一看再看
杭州亞運9月23日正式開幕，開賽以來中華隊表現亮眼吸引運動迷目光，Hami Video創下同時收視人數為平時的11倍，其中本屆亞運首度列入正式比賽項目的電子競技，更在9月26日《英雄聯盟》第一輪中華隊出賽時，寫下同時收視人數最高峰，同時也公布MOD熱點回看部分，柔道男神楊勇緯摘金精彩賽事讓人一看再看，為目前最熱門的回看賽事。
記者周淑萍/綜合報導
中華電信表示從開賽以來中華隊表現亮眼吸引運動迷目光，Hami Video創下同時收視人數為平時的11倍，其中本屆亞運首度列入正式比賽項目的電子競技，更在9/26《英雄聯盟》第一輪中華隊出賽時，寫下同時收視人數最高峰。
隨著賽事進入首波高峰，Hami Video網路訂閱數較上月同期已成長近1.2倍，另MOD亞運專區提供綜覽畫面的便利服務，可自由切換六場賽事同框或全螢幕收視，後續精彩賽事包括9/28電競《快打旋風5》決賽、9/29《英雄聯盟》決賽以及羽球戴資穎、周天成、東奧金牌組合李洋與王齊麟將陸續出賽，備受國人期待的棒球項目，中華隊也將於10/1首戰資格賽晉級隊伍。
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