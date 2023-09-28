陳零九捲幣圈詐騙風波「慘賠15%」！草爺心疼好友：知道他賠不少
知名YouTuber草爺推出台語單曲「飲未乾的酒」，MV還找來兩大男神吳思賢、陳零九跨刀演出，而草爺今（28）日的新歌發表會，吳思賢、陳零九則以嘉賓身分站台力挺。由於陳零九日前因代言香港幣圈JPEX詐騙，進而損失資產10%~15%，雖然本人並未受訪，火速離開現場，但草爺仍語帶心疼地表示，「一直都有關心他，也知道他賠了不少！」
記者詹鎰睿／綜合報導
據悉，藝人陳零九日前代言的香港加密貨幣交易平台JPEX，遭踢爆無牌經營且涉入詐騙捲款，從香港延燒到台灣，也讓陳零九的臉書、IG陸續湧入民眾、網友攻擊謾罵。直到24日，陳零九才首度露面回應，坦言自己也有投資，估計損失約10%～15% 的資產，但他強調「絕對沒有做不該做的事情！」
今日，陳零九再度出席草爺新歌發表會，雖然活動結束後並未受訪，但草爺也替好友感到心疼，「一直都有關心他，也知道他賠了不少，是蠻大一筆的，也鼓勵他錢不重要，再賺就好。」
最後草爺也以前陣子礦機產業慘賠4000萬元為例子，「最難過的都過去了，還曾經有小小的憂鬱，不過說到投資本來就有賺有賠，錢再賺就有了，藉由那段時間可以好好沉澱自己。」