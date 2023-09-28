媒體報導「海鯤艦」少裝備急下水 總統府：與事實完全不符
《中國時報》報導指出，總統府因國造潛艦「海鯤艦」缺少2裝備急著下水，而禁止軍事線記者前往採訪下水典禮，總統府發言人林聿禪今（28）日表示，總統蔡英文今日出席「潛艦國造原型艦命名暨下水典禮」行程，府方於本周二發出通知邀請記者報名隨行採訪事宜，除了府線記者外，包含《聯合報》等多家國內外媒體皆派出資深軍事記者隨團採訪，《中國時報》該報導明顯不實，對於未經查證報導，深感遺憾。
記者陳威叡／台北報導
林聿禪指出，在媒體邀請上，府方一向尊重各家媒體依新聞性質派員規劃，並沒有限制僅由府線記者出席，而事實上也有府線記者同時負責軍事線，府方信任媒體專業能力，該篇報導不僅與事實完全不符，更對主跑其他線路媒體朋友不公允。對於該篇未經查證的報導，府方深感遺憾，也請《中國時報》即為更正錯誤。
此外，該報導也稱「國造潛艦缺少2裝備急著下水」，林聿禪指出，這項不實訊息，海軍司令部稍早已說明依施工工序，電瓶及潛望鏡等相關裝備本就是最後才能安裝，不能理解為何《中國時報》仍持續傳散錯誤訊息。
林聿禪強調，我國完成首艘潛艦「海鯤艦」，為國防自主立下新的里程碑，向國人及世界展現自我防衛的韌性與決心。期盼所有國人不分黨派，皆能以國家安全為重，共同支持台灣的國防產業發展，勿以有色眼光扭曲事實、誤導視聽，抹滅國軍及相關人員推動國防自主的努力。