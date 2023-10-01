今日來講股／專家看中秋變盤說　台股狹幅整理、蘋概與AI有機會

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再加上中秋節前，台股前半周買壓稍微沉重，直到27日止穩、28日反彈走揚，不過黃文清認為這樣的反彈量能還是低，不是大幅進場走揚的格局，而是即將公布9月營收，大家預期會有好成績的個股撐盤，像是之前跌深的AI伺服器相關，市場預估9月營收可能會很亮眼，但整個大盤如果外資沒有回流，要大漲機會也不大。
黃文清指出，按照過往經驗，10月以後或是10月到農曆年前，其實是股市的旺季，但還是要搭配後續幾個變數是否能夠釐清，包括美國政府關門危機，畢竟經濟數據公布有延遲的狀況，有不確定因素會讓市場看不出未來走勢。另外，美國FED對未來利率的走向，這個也要觀察經濟數據，如就業、通膨、景氣相關的數據同樣也要去釐清。
黃文清預估中秋節後，下周台股應會是短線區間震盪、狹幅整理的格局，並由預期營收亮眼的個股或是族群來做表態。像是蘋概股，因受惠新機銷售旺，市場預期接下來營收會有好表現，連帶也帶動股價上揚；AI伺服器也是同樣狀況，認為9月營收有機會揚升，使股價跌深反彈，下周都可以持續留意。
至於原物料族群，包括鋼鐵近來疲弱，黃文清指出，主要還是因為受到中國大陸的影響，因為房地產景氣非常低迷，但中國相關激勵政策似乎效果有限，鋼鐵價格是否能長時間維持上漲是一大問號，因此「金9銀10」的期待恐怕要落空了，他強調還是要觀察後續中國政策是否能有效激勵並刺激產業變化。
而在半導體、權值股的部分，黃文清提醒要觀察外資資金是否回流，再加上國內外10月都有密集的財報與法說會，這些都是檢驗與觀察的過程，因此預期下周或短線上，台股呈現震盪格局，但只要釐清包括美國政府關門危機、FED利率走向，台股還是有機會在旺季效應下，於年底前走一波行情。