鍾小平造勢喊流鶯多、「轉角遇到雞」 吳沛憶批汙名化萬華
「國民黨台北市立委參選人鍾小平里鄰長後援會」今（28）日成立，現場邀請各里里長、鄰長，還有國民黨主席朱立倫、台北市議員吳志剛出席。然而，鍾小平在台上致詞時居然語出驚人，表示萬華流鶯多、流浪漢到處都是，更是「轉角遇到『雞』」，引來民進黨中正萬華立委參選人吳沛憶批評，從沒看過有候選人踐踏自己的選區；無黨籍參選人于美人也罵，說這種的話的人「我是完全的藐視」。
記者邱新博／台北報導
鍾小平今日致詞時提到防疫期間，萬華被說是「破口」，傷害到萬華，接著說到兩百年前萬華的繁榮，「1府、2鹿、3艋舺」，萬華是全台房價最高、最有錢的地方，現在萬華沒落了；沒落的第一個原因是陳水扁把公娼趕走，以前萬華有錢，叫做「轉角遇到愛」，現在流鶯、流浪漢到處都是，是「轉角遇到『雞』」，批評把公娼趕走是錯誤的政策。
對此，吳沛憶在掃街拜票前接受媒體訪問時表示，「從來沒有看過一個候選人在造勢場合上踐踏自己的選區、汙名化自己的選區」，她反問鍾小平，「你為中正萬華的弱勢做了什麼，當我們跟在地社福團體一起努力的時候，鍾小平你人在哪裡？當我們跟當地里長爭取艋舺公園整治的時候，鍾小平你人在哪裡？」
吳沛憶批評，中正萬華最多爭議的就是鍾小平，過去因違法收受政治獻金被判刑、頻頻訴訟纏身，這樣的候選人才是中正萬華的污名。
于美人則說，「說這種話的人我是完全的藐視」，用雞來形容性工作者，是十分粗暴的語言，她批評，鍾小平這樣的言論對得起長年支持你的選民嗎？對得起提名你的國民黨嗎？