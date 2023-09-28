亞運現場／李智凱鞍馬摘金！震撼迴旋、完美落地 完成二連霸
台灣體操雙雄李智凱和蕭佑然今(28日)攜手在2022年杭州亞運男子鞍馬決賽登場，李智凱在8位選手中第2個上場，以難度分數6.5拿下15.500分，完成亞運鞍馬二連霸，締造歷史新猷，也是本屆杭州亞運中華隊第3面金牌。
特派記者廖聿偉/杭州報導
蕭佑然排在李智凱之後上場，他難度分數6.1拿下15.066分，排名第4，最終無緣和李智凱一起站上頒獎台，留下遺憾。
本次李智凱幾乎完美複製成都世大運的金牌表現，不僅套路幾乎一模一樣，難度分數和總分也完全相同，結果依然是無人能敵，金牌入袋。
🔥藏招？李智凱跳上鞍馬小失誤 秒應變做此決定順利摘下金牌
兩人在日前的鞍馬預賽就大放異彩，「鞍馬王子」李智凱和蕭佑然都以難度6.1套路應戰，分別拿下15.066和15.000分，包辦前2名，兩人也將好表現延續到決賽。
上屆雅加達亞運中華隊破天荒進帳2金1銀1銅，寫下歷史新頁，尤其李智凱從2017年台北世大運後崛起，已躍升成國際體操名將，不僅東京奧運奪銀，上月才完成世大運鞍馬三連霸，今則完成亞運二連霸，非常風光。
23歲的蕭佑然是近年崛起的後起之秀，今年世界盃先拿下鞍馬銅牌，雖然遭受左肩關節唇破裂傷勢困擾，但很快找回狀態，尤其上個月的世大運奪下第三，這也是蕭佑然生涯首度晉級亞運決賽，可惜離獎牌擦身而過。