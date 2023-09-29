名家論壇》黃創夏／可笑的「侯友宜排『副』條款」...

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結果最新的《聯合報》與《TVBS》民調，侯友宜根本還是繼續在吃「老三便當」，還是輸給正苦於「高虹安事件」受到重大衝擊的柯文哲，雖然和柯文哲的差距都在誤差範圍之內，但是輸了就是輸了！
這說明了柯文哲也可以比照辦理，痛斥國民黨的狂妄自大，明明就是落後者，哪有天天說要整合，卻又限定「侯友宜排『副』條款」：侯友宜只能當正的，絕不當副的！
這樣子的國民黨妄尊自大，只是讓人笑！
可笑的排「副」條款，讓侯友宜的表現更反常，也更可笑了‧‧‧
反常必有妖，凡是大可不必或是荒腔走板的突然發生，必有一些尚未完全曝光的驚慌與恐懼‧‧‧
例如，最近「突襲式請假」市長職務宣布要全力投入選總統的侯友宜，侯友宜更急急忙忙地猛拋針對特定族群的「大撒幣」補貼式政策搶票，卻又無法提出起碼有邏輯的財務基本規劃，以及政策思考前言不對後語。
例如，侯友宜並不是不懂政府財政必須要有財政紀律的，才在5月間，對於桃園市政府決定讓全市公私立中小學有免費營養午餐，針對此「善政」，當時的侯友宜指出新北市難以比照，因為經過「評估」，認為財政難以負擔‧‧‧
如今的大撒幣，財政就可以負擔了？
請問侯友宜的「評估」又在哪裡呢？
以侯友宜長期在政府行政機關任職的歷練，他不可能不知道任何政策都是來自民脂民膏，財務規劃一定要審慎評估，如今大反正常，必有妖！
事實上，侯友宜更有鬼的是「突襲式請假」，竟然會選在全民正在為屏東化工廠大火祈福與搶救的那一天，而且還是「補班日」，次日還是周日，傍晚突然宣布要請假參選了，除了創造比韓國瑜落跑參選更多日子的紀錄，更讓人看不懂：侯友宜在急什麼？
選在這一天請假，侯友宜當然被抨擊！
首先，不是常常在說「警消一家」嗎？當英勇的打火兄弟壯烈殉職且還有人蹤跡不明的悲働當中，連已經連署很不順利且時間壓力迫切的郭台銘都宣布暫停連署，結果警察出身的侯友宜卻宣布要選總統，正式請假落跑？
其次，有些藍營喉舌與媒體硬說是「避免變數」，要趕在新北市議會施政報告之前請假，以免在議會中有變數產生‧‧‧
這才是心虛的鬼扯蛋！
在新北市，侯友宜會害怕議會嗎？
且看幾個月前，為了方便他落跑，新北市國民黨議會黨團挾人數的絕對優勢，硬生生就是變更議程，在野黨根本無從施力，何必急著搶著這幾天就要正式落跑？
連《施政報告》都來不及應付場面一下，侯友宜到底在急什麼？耐人尋味‧‧‧
有一個可能性，侯友宜不能不跑，因為可能新北市有些大問題可能要出狀況了，所以快逃，拜託新北市的在野黨議員加把勁查出來！
另一個可能性是，侯友宜這次訪美就算吃了「美國鈣片」，還是長不高，仍然是停止成長的矮個子，雖然國民黨喉舌自欺欺人說是民調成長了，事實上仍和柯文哲是在糾纏打麻花，而且仍然停留在賴清德的腰際線‧‧‧
這種情況下，隨著選舉倒數計時逼近，等到11月24日登記之後，國民黨的黨紀對於已經被中選會公告是立委候選人的小雞再無威脅能力後，「小雞放棄弱雞」必然發生，所以國民黨才會急著在殲滅郭台銘後，又要逼婚柯文哲！
問題在於，如果侯友宜的民調就只是一個矮子，哪有底氣能夠逼婚柯文哲？
所以他急了，急著亂拋支票，只是想要「搶救民調」，自我壯膽霸了‧‧‧
●作者：黃創夏／資深媒體人
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