不滿藍營放話！柯文哲飆「去死吧」　朱立倫：放話絕不來自國民黨

內幕／朱立倫10月中不預設立場與柯P談合　遭戰鬥藍、金溥聰攪局

▲藍營基層期待侯友宜、柯文哲「藍白合」。（圖／資料照片）
▲藍營基層期待侯友宜、柯文哲「藍白合」。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

民進黨總統參選人賴清德支持度穩如泰山，國民黨基層對「藍白合」有高度期待，國民黨主席朱立倫積極鋪陳藍白合，透過立委選區禮讓、立院召委選舉合作，推疊藍白合氛圍，據了解，朱立倫原訂在10月中，等柯文哲訪美回國後，安排兩人在「不預設立場」的前提下會面，正當各界認為藍白越來越有默契時，卻因為戰鬥藍與侯競辦接連拋出「侯友宜不當副手」的底線，讓柯文哲極為不滿，讓藍白合瀕臨破局。

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侯友宜27日回應藍白合議題時說法令人玩味，侯友宜說，他是國民黨徵召的總統參選人，14縣市首長，立委提名9成，區域立委73席提名了9成，都會團結在一起；守護中華民國，保衛台澎金馬人民，是他不變的初衷，希望讓台海安定、台灣安全、世界安心，台灣人民安居樂業，過好生活，「誰能把這件事做到就是我們團結支持的候選人。」

黨內人士解讀，侯友宜回應藍白合內容與過去大同小異，但最後他以「誰能把這件事做到就是我們團結支持的候選人」作為結尾，可見侯友宜現在是「真正想贏」，從過去堅持侯競辦執行長金溥聰「挺著胸膛」倒下的基調，轉為了解保留彈性才有談合作的可能。

為了促成藍白合，朱立倫也不斷堆疊藍白合作氛圍，在立委提名方面，新北第二選區禮讓民眾黨李友宜、台中第一選區禮讓蔡壁如、高雄第一選區禮讓曾尹儷，立法院衛環委員會召委，國民黨團也禮讓民眾黨立委吳欣盈，藍白合作上確實有實質性的進展。

據了解，朱立倫與侯友宜在藍白合立場與時程都有高度默契；朱立倫原本打算等到柯文哲訪美回國後，安排與柯文哲公開會面，在不預設立場的前提下討論相關合作事宜，卻被戰鬥藍、金浦聰突如其來踩死「侯友宜不當副手」的條件攪局，此舉引發柯文哲極度不滿，更讓支持者期待落空。

黨內人士說，藍白合作本就是藝術，大家都很清楚難度在於正、副總統怎麼排列組合，但在談合作的階段，必須為彼此保留充分的彈性及尊重，才有開始的空間，如果一開始各方都把立場踩死，就會像鴻海創辦人郭台銘一樣，因為只願意當大哥，無論想與藍營或是柯文哲合作都只落得「兩頭空」。

不少立委參選人對於藍白合也有高度期待，侯友宜聲勢不佳，也連帶影響立委選情，小雞都希望靠藍白合提振氣勢，如今柯文哲表達對於藍營預設前提有強烈不滿，不但藍營基層失望，更讓藍白合進展又回到原點。

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