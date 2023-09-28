內幕／朱立倫10月中不預設立場與柯P談合　遭戰鬥藍、金溥聰攪局

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黨內人士解讀，侯友宜回應藍白合內容與過去大同小異，但最後他以「誰能把這件事做到就是我們團結支持的候選人」作為結尾，可見侯友宜現在是「真正想贏」，從過去堅持侯競辦執行長金溥聰「挺著胸膛」倒下的基調，轉為了解保留彈性才有談合作的可能。
為了促成藍白合，朱立倫也不斷堆疊藍白合作氛圍，在立委提名方面，新北第二選區禮讓民眾黨李友宜、台中第一選區禮讓蔡壁如、高雄第一選區禮讓曾尹儷，立法院衛環委員會召委，國民黨團也禮讓民眾黨立委吳欣盈，藍白合作上確實有實質性的進展。
據了解，朱立倫與侯友宜在藍白合立場與時程都有高度默契；朱立倫原本打算等到柯文哲訪美回國後，安排與柯文哲公開會面，在不預設立場的前提下討論相關合作事宜，卻被戰鬥藍、金浦聰突如其來踩死「侯友宜不當副手」的條件攪局，此舉引發柯文哲極度不滿，更讓支持者期待落空。
黨內人士說，藍白合作本就是藝術，大家都很清楚難度在於正、副總統怎麼排列組合，但在談合作的階段，必須為彼此保留充分的彈性及尊重，才有開始的空間，如果一開始各方都把立場踩死，就會像鴻海創辦人郭台銘一樣，因為只願意當大哥，無論想與藍營或是柯文哲合作都只落得「兩頭空」。
不少立委參選人對於藍白合也有高度期待，侯友宜聲勢不佳，也連帶影響立委選情，小雞都希望靠藍白合提振氣勢，如今柯文哲表達對於藍營預設前提有強烈不滿，不但藍營基層失望，更讓藍白合進展又回到原點。